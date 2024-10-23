Altın fiyatları düşüşe geçti ama tutunamadı! İslam Memiş'ten yükseliş uyarısı geldi: Altın almak için bekleyenler dikkat

23 Ekim 2024 09:15 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 09:26

Altın ve gümüş fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Altın fiyatlarının 2025 yılına kadar rekor seviyelere ulaşacağını ifade eden finans analisti İslam Memiş, gram altın, ons altın ve gümüş TL fiyatı için rakam verdi. Memiş, özellikle rasyonun fiziki olarak alınıp satılmayan bir değer olduğunu açıkladı. İşte altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde geleceği seviye.

Finans analisti İslam Memiş​, altın​ fiyatlarındaki artışın süreceğini ifade etti. Özellikle altın yatırımı yapmaya yeni başlayacak olanları uyardı. Yatırım için beklemenin riskli olacağını belirten uzman, 2025 yılına kadar gram altın fiyatının 4500 TL seviyelerini görebileceğini açıkladı.

GÜVENLİ LİMAN GÜMÜŞE OLAN TALEP ARTTI

Finans analisti İslam Memiş'ten altın ve gümüş​ fiyatları için kritik değerlendirme geldi.

Salı günü İsrail, geçen ay İsrail operasyonunda öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi Haşim Safieddine'nin ölümünü doğruladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Salı günü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya, İsrail'in Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırma çabalarının yetersiz olduğunu iletti. Blinken, İsrail'i durumu iyileştirmek için daha fazla adım atmaya çağırdı.

Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra yaklaşan ABD seçimleri, gümüş ve altın gibi güvenli liman varlıklarına olan talebi daha da artırdı.

Gümüş fiyatı altı günlük kazanç serisini durdurdu ve Çarşamba günü Ekim 2012'den beri görülmemiş en yüksek seviye olan ons başına 37,87 dolar civarında işlem gördü. Gümüş için görünüm, Orta Doğu'daki artan gerginlikler ortasında güvenli liman talebiyle yönlendirilen yükseliş yönünde.

Ek olarak, getiri sağlamayan Gümüşe olan talep, büyük merkez bankalarının parasal gevşeme önlemleriyle desteklendi. Çin Halk Bankası (PBoC) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yakın zamanda önemli borç verme oranlarını düşürdü ve bu da gümüşe olan ilginin artmasına katkıda bulundu.

GÜMÜŞ DAHA DA YÜKSELECEK Mİ?

İslam Memiş, gümüş fiyatlarında her ay artış beklediğini ve 2025 yılında gümüş gram fiyatının 50 TL, ons fiyatının ise 45 dolar olacağını ifade etti.

Memiş, "Bu en mütevazı tahminlerim, zirveler geldikçe yukarı yönlü revizeler yapacağım" diyerek yıl sonuna kadar gümüş gram fiyatının 40 TL’yi görebileceğini açıkladı.

İslam Memiş gümüş ile ilgili şöyle devam etti;

"Altın-gümüş rasyosu 80.73’e kadar geriledi. Geçen ay 81 seviyesindeyken altınları gümüşe çevirmiştik. Beklentimiz 72 seviyesine kadar inmesi."

ALTIN FİYATI EN YÜKSEK SEVİYELERDEN DÖNDÜ

Altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden geriledi. Düşüş potansiyeli sınırlı görünüyor. Altın fiyatları düşüşe geçti ancak tutunamadı ve rekor seviyeye yakın kalmayı sürdürdü.

Fed'in faiz oranlarını daha küçük oranda düşürmesi, yüksek ABD tahvil faizleri ve doların değer kazanması altın fiyatlarını etkiliyor. Jeopolitik riskler, ABD'deki siyasi belirsizlik ve para politikası rejiminin gevşemesi destek sağlıyor.

Bu nedenle, kıymetli metalin yakın vadede zirveye ulaştığını teyit etmeden ve daha derin kayıplara pozisyon almadan önce güçlü bir satış sonrası bekleniyor.

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde hızla yükseleceğini söyleyen Memiş, 2025 yılı sonunda gram altının 4500 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördü.

GRAM ALTIN FİYATI 4500 TL OLACAK

İslam Memiş, altın yatırımında büyük bir yükseliş olacağını ve yatırımcıları bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini ifade etti.

Açıklamaları şöyle;

"Gram altın fiyatı 1 Ocak itibarıyla 3000-3500 TL aralığında tamamlanacak. 2025 yılı sonunda ise gram altın fiyatının 4500 TL ve ons altının 3500 dolar seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz."