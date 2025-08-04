Altın fiyatları düşüşle başladı! 4 Ağustos 2025 güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Küresel piyasaları etkileyen Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararının ardından, ABD'de tarım dışı istihdam verileri de belli oldu. Buna göre ülkede tarım dışı istihdam temmuz ayında 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı. Bu veriler sonrası güvenli liman olarak görülen altın yine hareketlendi. Geçen haftanın son işlem gününde Serbest piyasada gram altın 4.395 TL, çeyrek altın ise 7.231 TL seviyesine yükseldi. Peki yeni haftanın ilk gününde durum nedir? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos altın fiyatları...

4 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.388,91 TL

Satış 4.389,40 TL

4 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.153,00 TL

Satış 7.197,00 TL

4 AĞUSTOS 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 14.307,00 TL

Satış 14.394,00 TL

4 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR

Alış 28.526,00 TL

Satış 28.656,00 TL

4 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış 3.360,04 dolar

Satış 3.360,38 dolar