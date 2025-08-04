Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatı

Dolar, altın, borsa ve kripto para gibi yatırım araçlarını doğrudan etkileyen Amerikan Merkez Bankası Fed'in son faiz kararı sonrası küresel piyasalarda hareketlilik gözlenmeye devam ediyor. İstanbul serbest piyasada geçen hafta boyunca sınırlı yükseliş gösteren dolar kuru yeni haftanın ilk işlem gününü 40,68 TL'den açtı. Euro kuru ise 47,18 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte 4 Ağustos 2025 güncel döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

4 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 40,6636 TL

Satış 40,6715 TL

4 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 46,4338 TL

Satış 46,5213 TL

4 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 53,7249 TL

Satış 53,742 TL

4 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI