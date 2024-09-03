Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! İşte 3 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı

03 Eylül 2024 08:14 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 08:39

Dolar kuru bu kez geriledi! Yıl sonu tahminleri değişti! İşte 3 Eylül döviz kurları

Dolar kuru bu kez geriledi! Yıl sonu tahminleri değişti! İşte 3 Eylül döviz kurları

Altın fiyatları geçen hafta yaşanan güçlü çıkış ivmesinin ardından yeni haftada büyük değer kaybı yaşayarak yatırımcılarını üzdü. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın, faiz politikası konusundaki esneklik mesajları sonrası rekor kıran altın fiyatları sonrasında aşağı yönlü harekete başladı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR

Geçtiğimiz hafta Fed’in eylüldeki olası faiz indirimini fiyatlayan altın rekor kırsa da geri sonrasında çekilmeye başladı. Bunda 25 yerine 50 baz puan indirim şimdilik uzak bir ihtimal görülmesi etkili oldu. Peki güncel altın fiyatları ne durumda? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriuyet altını ne kadar? İşte 3 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2.722 TL, çeyrek altın ise 4.566 TL seviyesinden işlem görüyor. Altın ons fiyatı ise 2.495 lira seviyesinde.

3 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.722,21

Satış 2.722,67

3 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.489,00

Satış 4.566,00

3 EYLÜL 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 9.007,00

Satış 9.124,00

3 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 17.986,00

Satış 18.193,00

3 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.494,89

Satış 2.495,28