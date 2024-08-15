Altın fiyatları eylül ayına kilitlendi! İslam Memiş altın için tahminleri sıraladı: İşte alım fırsatı verecek seviyeler

15 Ağustos 2024 11:48 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 12:00

Benzin zammı pompaya yansıdı! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti

Benzin zammı pompaya yansıdı! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti

ABD enflasyonu piyasaların yüzde 3’lük beklentilerinin altında geldi. Ülkede enflasyon Mart 2021’den bu yana ilk defa yüzde 2,9 olarak kaydedildi. Enflasyondaki gerilemeyle beraber ABD tarım dışı istihdam verileri de iş gücü piyasalarındaki soğumaya işaret etti.

ABD Merkez Bankası FED’in faiz indirimlerine eylül ayında başlama ihtimali güçlenirken altın gibi metallerde değer kazançları artışa geçecek. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları için yaptığı değerlendirmede yatırımcıya önemli uyarılarda bulundu.

ENFLASYON GERİLERKEN GÖZLER FED’E ÇEVRİLDİ

ABD yıllık enflasyon oranı Temmuz 2024’te yüzde 2,9 oldu. Bu rakam, Mart 2021'den bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi. Böylelikle ABD enflasyonu art arda 4 ayda da gerilemiş oldu.

Çekirdek enflasyon ise Nisan 2021'den bu yana en düşük seviye olan %3,2'ye geldi. Enflasyondaki gerileme gözleri dolar endeksine ve FED kararlarına çevirdi. Dolar endeksi perşembe günü 102,7 seviyesindeki seyrine devam etti.

İŞGÜCÜ PİYASASI YAVAŞLADI

Öte yandan ülke ekonomisinde işgücü piyasalarına yönelik veriler de yatırımcı için odak noktası durumunda. 2 Temmuz’da açıklanan ABD tarım dışı istihdam verileri beklentilerin altında kaldı. Beklentiler 176 bin kişi olarak açıklanırken resmi verilere göre bu 114 bin olarak kaydedildi.

Bununla beraber ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ağustos ile biten haftada 233 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Yaşanan gelişmelerle eylül ayında gelecek faiz indirimleri için olasılık arttı.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI

ABD ekonomisindeki gelişmeler ons altın ve gram altın fiyatlarını etkileyecek. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TV100’deki köşe yazısında gram altının ons altına göre hareket edeceğinin altını çizerek şunları kaydetti:

Ons altın 2 bin 457 dolar seviyesinde. Enflasyon verisi açıklandıktan sonra geriledi. Ons altın tarafında 2 bin 380-2 bin 480 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Orta Doğu'da gerilim artarsa 2 bin 520-2 bin 540 dolar seviyeleri var yukarda.

Biraz da Merkez Bankasına Fed'e odaklandık. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. 2 bin 600 devamında 3 bin dolar seviyesiyle ilgili beklentimde değişiklik yok.

GRAM ALTINDA HANGİ SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ?

Gram altın fiyatı bu hafta serbest piyasalarda 2 bin 705 lira seviyesini 2 kez test etti. Ağustos beklentimiz 2 bin 730 lira seviyesiydi. Tekrar ons altını takip etmeyi sürdüreceğiz. Ons altın nereye gram altın oraya. Gram altın Ons altına göre hareket edecek. Ağustos sonuna kadar 2 bin 730 seviyesini beklemeye devam edeceğim. Yıl sonu öngörümüz 3 bin 3 bin 500 lira aralığı.