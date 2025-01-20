Altın fiyatları faiz kararı öncesi rekora koşuyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 20 Ocak altın fiyatları

20 Ocak 2025 07:51 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 08:27

Gram altın başta olmak üzere altın fiyatları Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi gergin bir bekleyişte. Gram altın fiyatının geçen hafta 3100 lira eşiğini aşması sonrası beklentiler değişti. Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 20 Ocak 2025 altın fiyatları...

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 20 Ocak Pazartesi döviz kurları

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 20 Ocak Pazartesi döviz kurları

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta dikkat çeken bir seyir izledi. Ons altın kritik seviye olan 2700 doları aşarken, gram altın fiyatı daha önce görülmemiş bir eşiğin üzerine çıkarak 3100 TL bandını devirdi. Ancak zirvenin ardından hemen geri çekilme geldi. Öte yandan altın piyasalarının gözü kulağı Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında. Peki faiz indirimi öncesi altında son durum ne? bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 20 Ocak 2025 altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın alım satımı yapacak vatandaşlar "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırırken gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 20 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

20 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.092,33

Satış 3.092,82

20 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.041,00

Satış 5.080,00

20 OCAK 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 10.083,00

Satış 10.160,00

20 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.103,00

Satış 20.235,00

20 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI (DOLAR)

Alış 2.705,94

Satış 2.706,12