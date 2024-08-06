Altın fiyatları frene bastı! 6 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu

06 Ağustos 2024 06:54 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 06:54

Dolar ve kripto para kırmızıya döndü! Sert kayıplar peş peşe geldi: 4 ayın en kötü seviyesi

Dolar ve kripto para kırmızıya döndü! Sert kayıplar peş peşe geldi: 4 ayın en kötü seviyesi

Altın fiyatları dün rekor ilerleme ile başladığı günün ilerleyen saatlerinde düşüşe geçmişti. Küresel satış baskısının etkisiyle yaşanan gerilemenin ardından ons altın yüzde 2 düşüş kaydederek 2 bin 392 dolar seviyesini gördü.

Piyasa ons altındaki hareketlilikten etkilenirken gram altın yüzde 1,39 düşüşle 2 bin 572 liraya, çeyrek altın ise 4 bin 115 liraya kadar geriledi.

Altının gram fiyatı geçen hafta cuma gününü 2.619 TL' seviyesinde kapatırken çeyrek altın ise 4.325,00 TL'den işlem görmüştü.

YATIRIMCI SORUYOR: ALTIN FİYATLARI NEREYE KOŞUYOR?

Uzmanlara göre bu düşüşte ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesi etkili oldu. Resesyon endişesinin yanı sıra Orta Doğu'daki kapsamlı savaş senaryolarının altın fiyatları üzerindeki baskılayacağı öngörülürken yatırımcılar gözlerini yeni gelecek verilere çevirdi.

Peki yeni günde durum nasıl? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 6 Ağustos Pazartesi altın fiyatları...

Altın haftanın ikinci gününee yükselişle başladı. Gram altın 2 bin 592 seviyesinde işlem görürken ons altın ise 2 bin 409 lira fiyat bandında hareket ediyor.

6 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.592,18

Satış 2.592,56

6 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.271,00

Satış 4.345,00

6 AĞUSTOS 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 8.567,00

Satış 8.682,00

6 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 17.108,00

Satış 17.311,00

6 AĞUSTOS 2024 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR

Alış: 2.391,31

Satış: 2.420,83

6 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.409,14

Satış 2.409,42