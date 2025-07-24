Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar

Hafta boyunca piyasalarda başlayan hareketlilik devam ediyor. Haftayı yükselişle açan altın fiyatlarında kısa süreli düşüşler yaşıyor. Yatırımcılar ve alım-satım yapanlar ise güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın ne kadar? İşte günler fiyatlar...

İŞTE 24 TEMMUZ AGÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 4.401,61₺

Gram altın satış: 4.402,12₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 7.163,00₺

Çeyrek altın satış: 7.238,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 14.326,00₺

Yarım altın satış: 14.476,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 28.564,00₺

Tam altın satış: 28.820,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 29.468,00₺

Cumhuriyet altını satış: 29.913,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 29.003,00₺

Ata altın satış: 29.528,00₺