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 | Özge Sönmez

Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Hafta ortasında döviz kurlarındaki dalgalanmalar sürerken, altının fiyatları da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 24 Temmuz 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları...

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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 07:30
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 07:32

Hafta boyunca piyasalarda başlayan hareketlilik devam ediyor. Haftayı yükselişle açan fiyatlarında kısa süreli düşüşler yaşıyor. Yatırımcılar ve alım-satım yapanlar ise güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki bugün ne kadar oldu? , ne kadar? İşte günler fiyatlar...

İŞTE 24 TEMMUZ AGÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 4.401,61₺

Gram altın satış: 4.402,12₺

Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 7.163,00₺

Çeyrek altın satış: 7.238,00₺

Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 14.326,00₺

Yarım altın satış: 14.476,00₺

Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 28.564,00₺

Tam altın satış: 28.820,00₺

Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 29.468,00₺

Cumhuriyet altını satış: 29.913,00₺

Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 29.003,00₺

Ata altın satış: 29.528,00₺

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