Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar

İstanbul
Hafta boyunca piyasalarda başlayan hareketlilik devam ediyor. Haftayı yükselişle açan altın fiyatlarında kısa süreli düşüşler yaşıyor. Yatırımcılar ve alım-satım yapanlar ise güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın ne kadar? İşte günler fiyatlar...
Gram altın alış: 4.401,61₺
Gram altın satış: 4.402,12₺
Çeyrek altın alış: 7.163,00₺
Çeyrek altın satış: 7.238,00₺
Yarım altın alış: 14.326,00₺
Yarım altın satış: 14.476,00₺
Tam altın alış: 28.564,00₺
Tam altın satış: 28.820,00₺
Cumhuriyet altını alış: 29.468,00₺
Cumhuriyet altını satış: 29.913,00₺
Ata altın alış: 29.003,00₺
Ata altın satış: 29.528,00₺