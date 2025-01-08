Altın fiyatları güne düşüşle başladı! İşte 8 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatı

08 Ocak 2025 07:50 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 07:55

Altın fiyatları düşüşle başladığı haftanın ikinci gününde yönünü yukarı çevirmişti. Dün günü 3.011 TL'den kapatan gram altın yeni güne ise sınırlı düşüşle başladı. Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 8 Ocak 2025 altın fiyatları...

Altın​ yılbaşının ardından fiyat dalgalanmalarıyla yönünü tayin etmeye çalışıyor. Geride bıraktığımız yıl boyunca üst üste kırdığı sayısız rekorla yatırımcılarının yüzünü güldüren altın, yeni yılı ise fiyat dalgalanmalarıyla açtı.

ALTIN FİYATLARI DALGALI SEYİRDE

Kapalıçarşı altın piyasasında dün en düşük 3 milyon 42 bin lira, en yüksek 3 milyon 48 bin 798 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 yükselişle 3 milyon 48 bin 798 lira seviyesinde fiyatlandı.

Gram altın ise günü 3.011 TL'den kapattı. Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 8 Ocak 2025 altın fiyatları...

8 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.007,79

Satış 3.008,15

8 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.945,00

Satış 4.996,00

8 OCAK 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 9.891,00

Satış 9.993,00

8 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.720,00

Satış 19.908,00

8 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.647,28 $

Satış 2.647,44 $

8 OCAK 2025 KAPALIÇARŞI​ ALTIN FİYATLARI