Altın fiyatları güne hareketli başladı! İşte 23 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Aralık 2024 07:21 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 07:22

Geçtiğimiz hafta sert düşüşler yaşayan altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 23 Aralık 2024 altın fiyatları...

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararının ardından altında sert düşüşler yaşandı. Geçtiğimiz hafta inişli çıkışlı bir seyir gösteren altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe hareketli başladı. Serbest piyasada gram altın 2.970,52 TL'den, çeyrek altın ise 4.952,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 23 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları... 23 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR? Alış 2.970,05 Satış 2.970,52 23 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış 4.859,00 Satış 4.952,00 23 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR? Alış 9.748,00 Satış 9.901,00 23 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Alış 19.434,00 Satış 19.727,00 23 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI Alış 2.624,80 Satış 2.625,10 İlgili Haberler İslam Memiş'ten altın ve dolar yatırımcılarına çağrı: Korkmayın, plan yapın! "Piyasa kurtlara teslim" Borsa, altın ve euro kaybettirdi: Dolar varlıklar arasında güçlü kaldı! İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları