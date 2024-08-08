Altın fiyatları güne yükselişle başladı! İşte 8 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları
Altın fiyatları dünkü büyük düşüşün ardından yeni güne toparlanma ivmesiyle girdi. Dün bir ara 2 bin 562 liraya kadar düşen altının gram fiyatı yeni güne yatırımcısını sevindirerek yukarı yönlü hareketle başladı. İşte 8 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları...
Altın fiyatları tarihi zirveleri gördüğü temmuz ayının ortalarından sonra girdiği gerileme eğilimini ağustos başında yeniden yükseliş ivmesi yakalamıştı. Ancak bu çıkış kısa sürmüş ve 2 Ağustostan sonra fiyatlar kademe kademe aşağıya inmişti.
ALTIN PİYASASI DÜN ÇAKILMIŞTI
Dün altın fiyatlarındaki gerileme devam ederken gram altın fiyatı bir ara 2 bin 562 liraya kadar gerilemişti.
Altında yeni gün yükseliş grafiğiyle açıldı. Altının gram fiyatı Sabah saatleri itibariyle yüzde 0.66 değer kazanarak 2 bin 580 liraya kadar çıktı.
Peki yeni günde altın piyasaları ne durumda? İşte 8 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları...
8 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.580,03
Satış 2.580,46
8 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.246,00
Satış 4.315,00
8 AĞUSTOS 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış 8.521,00
Satış 8.627,00
8 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 17.008,00
Satış 17.192,00
8 AĞUSTOS 2024 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR
Alış: 2.391,43
Satış: 2.424,60
8 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.393,38
Satış 2.393,86