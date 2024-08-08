Altın fiyatları güne yükselişle başladı! İşte 8 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları

08 Ağustos 2024 08:07 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 08:17

Altın fiyatları tarihi zirveleri gördüğü temmuz ayının ortalarından sonra girdiği gerileme eğilimini ağustos başında yeniden yükseliş ivmesi yakalamıştı. Ancak bu çıkış kısa sürmüş ve 2 Ağustostan sonra fiyatlar kademe kademe aşağıya inmişti.

ALTIN PİYASASI DÜN ÇAKILMIŞTI

Dün altın fiyatlarındaki gerileme devam ederken gram altın fiyatı bir ara 2 bin 562 liraya kadar gerilemişti.

Altında yeni gün yükseliş grafiğiyle açıldı. Altının gram fiyatı Sabah saatleri itibariyle yüzde 0.66 değer kazanarak 2 bin 580 liraya kadar çıktı.

Peki yeni günde altın piyasaları ne durumda? İşte 8 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları...

8 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.580,03

Satış 2.580,46

8 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.246,00

Satış 4.315,00

8 AĞUSTOS 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 8.521,00

Satış 8.627,00

8 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 17.008,00

Satış 17.192,00

8 AĞUSTOS 2024 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR

Alış: 2.391,43

Satış: 2.424,60

8 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.393,38

Satış 2.393,86