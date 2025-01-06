Altın fiyatları haftaya düşüşle girdi | İşte 6 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Geçen haftayı yükselişle kapattıktan sonra yeni haftanın ilk gününe aşağı yönlü hareketli girdi. Gram altın yüzde 0,06 değer kaybetti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 6 Ocak 2025 altın fiyatları...
Altın piyasasında yıl başında yaşanan düşüşün ardından geçtiğimiz hafta yatırımcısına kazandırmıştı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,62 artışla 3 bin 12 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,60 değer kazanarak 20 bin 430 liraya yükselmişti. Yeni haftanın ilk gününde ise durum farklı.
6 OCAK 2024 ALTIN FİYATLARI
Geçen hafta en düşük 3 milyon 48 bin 500 lira, en yüksek 3 milyon 50 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 999 bin lira dolayında. Gram altın 2.997, 73 TL'den, çeyrek altın ise 4.944,00 TL'den satılıyor. İşte 6 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
6 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.997,73,38
Satış 2.998,17
6 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.944,00
Satış 4.985,00
6 OCAK 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış 9.890,00
Satış 9.963,00
4 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.720,00
Satış 19.852,00
4 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.637,65
Satış 2.638,02