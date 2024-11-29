Altın fiyatları hareketlendi! İşte 29 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

29 Kasım 2024 07:11 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 07:47

Bu hafta düşüş yaşayan altın fiyatları haftanın son gününe hareketli girdi. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 29 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Ons altın​ uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 639 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 3 milyon 44 bin 500 lira​ oldu. Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2.964,90 TL'den, çeyrek altın​ ise 4 bin 233 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 29 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

29 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.964,45

Satış 2.964,90

29 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.961,00

Satış 5.030,00

29 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.952,00

Satış 10.060,00

29 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.842,00

Satış 20.042,00

29 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.659,53

Satış 2.659,89