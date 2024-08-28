Altın fiyatları için çarpıcı tahmin! Uzman isim canlı yayında ons altın için meraklandıran rakamı verdi

28 Ağustos 2024 23:57 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 23:59

Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, TGRT Haber canlı yayınında altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şener, yıllık bazda yıllık enflasyonun düştüğünü belirtti.

Cari açıkla ilgili 110 milyar doları aşacak deprem harcamaları gündemdeydi. Şener, ‘cari açık yüzde 5 civarı çıkabilir’ söylemlerini tekrar gündeme getirdi. Şener, ''Şu an itibarıyla 2.7 seviyesine geriledi. Orta Vadeli Programın altında cari açığa sahibiz. Bütün bunlarla birlikte yeni hedefler ortaya konulacak. Kurumların ödenekleri orta vadeli progamda belirleniyor.'' ifadelerini kullandı.

ONS ALTININ YÜKSELMESİNDE İKİ NEDEN

Altın onsunun yükselmesinde iki temel neden olduğunu belirten Prof. Dr. Sefer Şener, ''Eylül ayında ABD’nin faiz indireceği kesinleşmiş durumda. Doğal olarak faiz indirimi altın fiyatlarını yukarı taşıyor. Ons 2530’lu seviyelere kadar çıktı. Gram da 2750 TL seviyelerine çıkmış oluyor onsu yukarı taşıyor. Sadece bu unsurla değil. İsrail-Filistin-İran gerginliği ve Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Riskin olduğu bölgede sarı metal değer kazanıyor.'' dedi.

ALTIN İÇİN YENİ FİYAT

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarına ilişkin yorum yapan Şener, ''Eğer ABD’den hızlı faiz indirimi gelirse biz altında 2700 dolarlı seviyeleri göreceğiz. Gümüş farklı yol izliyor. Altın gümüşe göre son 1 yılda daha yüksek oranda değer kazandı. Ancak gümüşün de altın kadar olmasa da seviyesi yukarı yönlü. Altına yaklaşabilir.'' ifadelerini kullandı.