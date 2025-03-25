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 | İrem Çınar

Altın fiyatları için kıyamet senaryosu! İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik açıklama: Gram altında deprem etkisi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için kritik bir uyarı yaptı ve gram altın fiyatlarının yükselmeye devam edebileceğine dikkat çekti. Memiş, altın yatırımcılarının elinde bulunan altınlarını korumaları gerektiğini vurgulayarak, yakın dönemde piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açacak bir gelişmenin kapıda olduğunu belirtti. Memiş, bu gelişmenin ise yatırımcılar üzerinde deprem etkisi oluşturulabileceğini ifade etti.

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Altın fiyatları için kıyamet senaryosu! İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik açıklama: Gram altında deprem etkisi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 12:01

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle ons altındaki yükseliş, yurt içindeki gram altın fiyatlarını da rekor seviyelere taşımış durumda. Yatırımcıların gözdesi haline gelen altın, güvenli liman olma özelliğini bir kez daha kanıtlarken, uzmanlar geleceğe yönelik dikkat çekici tahminler yapmaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı ve yatırımcıların altınlarını korumaları gerektiğini vurguladı. Memiş, yıl sonu için 4.000 TL ile 4.500 TL arasında bir fiyat beklentisinin olduğunu belirtti.

2 NİSAN'A DİKKAT!

Son dönemde ons altın, 3 işlem günü boyunca değer kaybettikten sonra küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve güvenli liman taleplerinin etkisiyle yeniden yükselişe geçti. 2 Nisan’da devreye girmesi beklenen yeni gümrük tarifeleri, piyasalarda tedirginlik oluştururken, ons altın 3.010 dolar seviyesini geçti. Donald Trump’ın Venezuela’dan petrol ithalatına yüzde 25 oranında vergi getirme tehdidi de küresel risk algısını artıran bir başka önemli gelişme oldu. Ayrıca Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic’in, "Enflasyon yavaş ilerleyecek. Bu yıl yalnızca 25 baz puanlık sınırlı bir faiz indirimi bekliyorum" şeklindeki açıklamaları da piyasa üzerinde etkili oldu.

ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?

İslam Memiş, gram altın fiyatlarının yükselmeye devam edebileceği uyarısında bulundu. Şu an gram altın 3.683 TL seviyelerinde işlem görürken, Memiş, "Dolar/TL'deki hareketlilik, gram altındaki düşüşleri sınırlıyor. Elinde altın bulunduran yatırımcılar, bu varlıklarını korumalı" dedi ve yıl sonu için 4.000 TL ile 4.500 TL arasında bir fiyat aralığı öngördü.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA KRİTİK DÖNEMEÇLER

Gümüş fiyatlarına da değinen Memiş, ons gümüşün 33,19 dolar civarında olduğunu belirterek, "Ons gümüşte 32,50 – 33,50 dolar bandını takip ediyoruz. Gram gümüş ise 40,57 TL seviyesinde. Yükselişlerde 41 TL kritik direnç noktası olarak izlenmeli, düşüşlerde ise 39,50 TL seviyesi destek noktası olarak takip edilmeli" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Altın ve gümüş piyasalarındaki bu gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle izlenirken, ABD’nin enflasyon göstergelerinden biri olan PCE endeksinin bu hafta açıklanması bekleniyor. Bu verinin, piyasa yönünü belirlemede kritik bir rol oynayabileceği ifade ediliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 gram altın Şu An Kaç TL?
1 Gram su an da 3.685 TL'den alıcı buluyor.
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