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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Altın fiyatları için kritik dönem başlıyor! İslam Memiş gram altın için net rakam ve tarih verdi

Altın fiyatları, dün yaşanan kâr satışlarının etkisiyle gerileme gösterse de yeni güne yükselişle başladı. Gram altın, 4.400 TL civarındaki seviyesini korurken ons altın cephesinde bir miktar düşüş gözlemlendi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasalarına ilişkin değerlendirmesinde, “Kasım ayından sonra yeniden bir geri çekilme öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 11:32

Küresel risklerin artmasıyla birlikte güvenli liman talebi yükselişe geçti, yeniden toparlanma sinyalleri veriyor. 4.400 TL seviyelerinde işlem görürken, da 3.400 dolara yaklaştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı , altın piyasalarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatları için kritik dönem başlıyor! İslam Memiş gram altın için net rakam ve tarih verdi

KAR SATIŞLARI SONRASI TOPARLANMA SÜRECİ

fiyatları salı günü beş haftanın zirvesine ulaştıktan sonra gelen kar satışlarıyla kısa süreli bir düşüş yaşadı. Ons altın 3.380 dolara kadar gerilerken, çarşamba günü yeniden yükselişe geçerek 3.420 dolar seviyesini gördü. Piyasalar 1 Ağustos’ta netleşmesi beklenen gümrük vergilerine ilişkin belirsizlikleri takip ediyor. Avrupa Birliği'nin ABD ile ticaret anlaşması arayışları sürerken, ABD'nin AB ürünlerine yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulama tehdidi piyasalarda tedirginliğe neden oluyor.

Altın fiyatları için kritik dönem başlıyor! İslam Memiş gram altın için net rakam ve tarih verdi

HEDEF GRAMDA 4.500 TL, ONSTA 3.500 DOLAR

İslam Memiş, altın piyasalarıyla ilgili yaptığı açıklamada gram altının Kasım ayına kadar 4.500 TL’ye, ons altının ise 3.500 dolara ulaşabileceğini belirtti. Ancak bu yükselişin ardından yılın son aylarında fiyatlarda geri çekilme yaşanabileceği uyarısını da yaptı. Memiş, jeopolitik gerilimlerin, Fed belirsizliğinin ve Trump’ın açıklamalarının fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Altın fiyatları için kritik dönem başlıyor! İslam Memiş gram altın için net rakam ve tarih verdi

DOLAR ENDEKSİNDEKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEYEBİLİR

ABD’nin ticaret politikaları ve dolardan uzaklaşma eğilimi, dolar endeksinde düşüş baskısına neden oluyor. Memiş’e göre dolar endeksi 92 seviyelerine kadar gerileyebilir. Bu senaryo, altının yukarı yönlü hareketini destekleyen faktörler arasında yer alıyor. Ayrıca küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz indirim adımları da altına olan talebi artırıyor.

Altın fiyatları için kritik dönem başlıyor! İslam Memiş gram altın için net rakam ve tarih verdi

DÜĞÜNLERDE TAKI YERİNİ YATIRIMA BIRAKTI

Altın fiyatlarındaki yükseliş, düğün sezonunda geleneksel takı tercihlerinde de değişikliğe neden oldu. Vatandaşlar artık set takılar yerine, gram, çeyrek ve tam altın gibi amaçlı ürünlere yöneliyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle takı talebinde belirgin bir azalma yaşanıyor.

Altın fiyatları için kritik dönem başlıyor! İslam Memiş gram altın için net rakam ve tarih verdi

UZMANLARDAN KÜÇÜK YATIRIMCIYA UYARI

İslam Memiş, küçük yatırımcıların kısa vadeli hareketlerden ziyade uzun vadeli stratejilere odaklanması gerektiğini vurguladı. Memiş, gram altının yıl başında 3.050 TL seviyesinden 4.400 TL’ye kadar yükseldiğini hatırlatarak, 2026 yılına kadar altının yükseliş trendini sürdüreceği beklentisini paylaştı.

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