Altın fiyatları için kritik rakam! İslam Memiş çarşamba gününü işaret etti: Yeni rota çizilecek

16 Aralık 2024 09:50 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 10:13

Altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Haftanın ilk gününde gram ve çeyrek altın fiyatları merak konusu olurken, yılın bitimine az bir süre kala Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten çarpıcı bir tahmin geldi. 18 Aralık Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı, 2025 yılı altın fiyatlarında rotayı büyük ölçüde belirleyecek ve kritik rol oynayacak. Gram altın için 4500 TL, ons altın için ise 3500 dolarlık rekor seviyeler gündemde yerini alıyor.

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Rekor seviyelerden yaşanan gerilemeler, yeniden bir düşüş trendine işaret ederken, piyasalarda dikkatler kritik bir haftaya odaklanmış durumda. Jeopolitik risklerin azalması, piyasaların odak noktasını ABD'deki enflasyon riskine ve bu durumun ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı üzerindeki etkisine çevirdi.

FED​ FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Bu hafta Fed'in alacağı faiz kararı, piyasalar açısından kritik bir dönüm noktası olacak. 18 Aralık Çarşamba akşamı beklenen karar, şimdiden fiyatlanmış durumda. 25 baz puanlık faiz indirimi piyasalar tarafından sürpriz olarak görülmüyor. Ancak esas dikkat, Fed'in geleceğe yönelik rehberliğine çevrilmiş durumda. Faiz karar metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell​'ın açıklamaları, piyasalara yön verecek.

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Kritik Fed faiz kararı öncesinde altın fiyatlarındaki kısa vadeli tablo, çok parlak değil. Zirve seviyelerden yaşanan gerilemeler sonrası ons altın, haftanın ilk gününde 2.653 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yurt içinde ise 22 ayar gram altın 3.057 TL, çeyrek altın 5.146 TL ve Cumhuriyet altını 20.798 TL seviyelerinde seyrediyor.

ORTA VADEDE ALTINDA UMUT DEVAM EDİYOR

Uzmanlar, Fed'in temkinli faiz politikasını sürdürmesi durumunda, altın fiyatları üzerindeki baskının devam edebileceğini belirtiyor. Ancak orta vadede altının destek bulma ihtimali hala masada yer alıyor. Yine de bu ihtimal, önceki kadar net değil. Donald Trump'ın politik hamlelerinin enflasyon üzerindeki etkisi, piyasalarda tartışılmaya devam ediyor. Enflasyonda bir artışın hız kazanması durumunda Fed'in sıkılaşan bir politika izlemesi bekleniyor ki bu da altın fiyatları üzerinde olumsuz etki oluşturabilir.

İSLAM MEMİŞ’TEN DİKKAT ÇEKEN ALTIN TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, bu haftaya dair kritik seviyeler paylaştı. Memiş, "Bu hafta satış baskısının devam etmesini bekliyoruz. Gram altın tarafından 2.980 TL, ons altında ise 2.580 dolar seviyelerini görebiliriz" ifadelerini kullandı. 2025 yılı için tahminlerini de paylaşan Memiş, gram altının 4.000-4.500 TL aralığında, ons altının ise 3.000-3.500 dolar seviyelerinde olmasının sürpriz olmayacağını belirtti.