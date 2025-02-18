Altın fiyatları için kritik tahmin! Goldman Sachs, yıl sonu altın tahminini revize etti

Goldman Sachs, merkez bankalarının altına olan talebinin güçlü seyrini sürdürdüğünü belirterek, 2025 yıl sonu için altın fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, daha önce ons başına 2.890 dolar olarak öngördüğü fiyat tahminini 3.100 dolara çıkardı.

ALTIN FİYATLARI YIL SONUNA KADAR ARTIŞ GÖSTERECEK

Banka analistlerine göre, merkez bankalarının altın alımlarının yıl sonuna kadar fiyatları yüzde 9 oranında artırması bekleniyor. Ayrıca, fon oranlarının düşmesiyle birlikte ETF varlıklarında da kademeli bir artış öngörülüyor.



Bununla birlikte, küresel ekonomi ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi, özellikle tarife endişelerinin yüksek kalması durumunda, altın fiyatlarının daha da yukarı çıkabileceği belirtiliyor. Goldman Sachs, uzun vadeli spekülatif pozisyonlanmaların etkisiyle ons başına 3.300 dolarlık bir seviyeye ulaşılma potansiyeli gördüğünü ifade etti.

ALTIN FİYATLARI YIL SONUNA KADAR NE KADAR YÜKSELECEK?

Banka, merkez bankalarının aylık altın alımı tahminini de yukarı yönlü revize etti. Daha önce aylık 41 ton olarak öngörülen talep, 50 tona çıkarıldı. Eğer merkez bankası alımları ortalama 70 ton seviyesinde gerçekleşirse, Goldman Sachs yıl sonuna kadar altın fiyatlarının ons başına 3.200 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Öte yandan, Fed’in faiz oranlarını sabit tutması durumunda ise altın fiyatlarının yıl sonunda 3.060 dolar seviyesinde dengelenmesi bekleniyor.