Yatırımcı rotayı ona çevirdi! Sektör yıla hızlı başladı: Tüm zamanların rekoru kırıldı

Yeni yılın ilk ayında gayrimenkul piyasasında hareketlilik dikkat çekti. Konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmazları kapsayan toplam satışlar, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 20,2 artarak 238 bin 938’e ulaştı. Bu satışların 112 bin 173’ü konut, 126 bin 765’i ise konut dışı taşınmazlardan oluştu.



Toplam satışların yüzde 47’si konut, yüzde 53’ü ise arsa, tarla ve ticari taşınmazlardan meydana gelirken, özellikle konut dışı gayrimenkullerdeki talep artışı dikkat çekti.

TAPU HARÇ GELİRİ OCAKTA 9,5 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Ocak ayında tapu dairelerinde 1 milyon 694 bin 520 işlem gerçekleştirilirken, bunların 238 bin 938’ini satış, 117 bin 56’sını ipotek işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler arasında intikaller, kamulaştırmalar ve düzeltmeler yer aldı. Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri ise yüzde 82 artışla 9 milyar 466 milyon liraya yükseldi.



GAYRİMENKUL PİYASASINDA İLK ÇEYREKTE HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Serkan Şahin, ocakta özellikle konut piyasasında hareketlilik gözlemlendiğini söyledi. Kredili satışların artışının da dikkat çekici olduğunu belirten Şahin, 2024’ün ikinci yarısından itibaren başlayan yükseliş trendinin bu yıl da sürdüğünü ifade etti. Özellikle ikinci el konut satışlarında talebin arttığını vurgulayan Şahin, "İnşaat maliyetlerindeki yükseliş yatırımcıları ikinci el konutlara yönlendirdi. Konut fiyatlarının reel olarak gerilemesi ve amortisman sürelerinin kısalması da alımları hızlandırıyor. Ayrıca ipotekli satışlardaki yükseliş, vatandaşların finansman olanaklarını daha fazla değerlendirdiğini gösteriyor" dedi.

Arsa ve tarla satışlarının 2024’te düşüş gösterdiğini hatırlatan Şahin, 2025’e artışla girildiğini belirterek gayrimenkul piyasasındaki hareketliliğin ilk çeyrekte süreceğini öngördüklerini ifade etti.



BİRİKİMİ OLANLAR KONUT ARAYIŞINDA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da piyasadaki hareketliliğe dikkat çekti. Faiz indirimi beklentisinin yatırımcıları mevduattan çıkarıp konuta yönlendirdiğini belirten Akdoğan, altın yatırımından kazanç elde edenlerin de gayrimenkule ilgisinin arttığını dile getirdi.

"Konut fiyatlarının yükselmesi yönündeki beklenti, yatırımcıları harekete geçiriyor. Satışların ocak ayında yavaşlaması beklenirken yıllık bazda yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Talep oldukça güçlü, özellikle birikimi olan kişiler konut alımına yöneliyor" şeklinde konuştu.



Akdoğan, arsa ve tarla satışlarında geçen yıl yaşanan düşüşün ardından 2025’te bu alanın popülerliğini koruyacağını sözlerine ekledi.

"YIL SONUNDA 3,1 MİLYON SATIŞ SÜRPRİZ OLMAZ"

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman, satışlardaki artışın piyasadaki hareketliliği yansttığını belirtti. Konut fiyatlarının reel olarak dibe vurduğuna dair genel bir

kanı oluştuğunu söyleyen Büyükduman, bu durumun ertelenen talepleri harekete geçirdiğini dile getirdi.

"2023’ün ikinci yarısında satış adetleri düşmüştü. Bu nedenle baz etkisi de hesaba katıldığında hem konut hem de arsa-tarla satışlarında artış görmek şaşırtıcı değil. İlk yarı boyunca benzer bir hareketlilik görebiliriz" ifadelerini kullandı.

Büyükduman, yıl sonunda konut satışlarının 1,6 milyonu, toplam gayrimenkul satışlarının ise 3,1 milyonu geçmesinin sürpriz olmayacağını belirtti.



2020-2025 yılları ocak ayı gayrimenkul satışları şu şekilde:



Yıl Gayrimenkul satış adedi



2025 238.938

2024 198.725

2023 235.901

2022 187.997

2021 159.244

2020 209.224