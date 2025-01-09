Altın fiyatları için kritik uyarı! İslam Memiş tarih vererek altının yükseleceği rakamı açıkladı!

09 Ocak 2025 10:39 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:51

Altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, 2025 yılı için altın ve dolar tahminlerini paylaştı. Memiş'e göre, yılın ikinci yarısında dolarda beklenen kırılma, altın fiyatlarını da önemli ölçüde şekillendirecek.

İslam Memiş, 2025 yılı için altın ve dolar eksenindeki beklentilerini kişisel YouTube kanalında paylaştı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını özellikle vurgulayan Memiş, piyasalarla ilgili önemli tahminlerde bulundu.

İşte açıklamalarından dikkat çeken başlıklar şöyle:

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ocak ayında gerçekleşecek faiz toplantısında 250 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceğini öne sürdü. Bu tahmin doğrultusunda pozisyon aldıklarını da belirtti. Faiz indiriminin piyasalar üzerindeki etkisi merakla bekleniyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

Ons Altın: Memiş, ons altının şu anda 2.663 dolar seviyesinde olduğunu ve haftalık direnç seviyesinin 2.660 dolar olduğunu belirtti. Ancak bu seviyenin kalıcı olmayacağını, fiyatların yeniden 2.600 dolar seviyesine inmesini beklediğini ifade etti.

Gram Altın: Serbest piyasada gram altının 3.063 lira seviyesinde olduğunu belirten Memiş, 2.980-3.080 lira aralığında bir hareket beklendiğini söyledi. Temmuz ayına kadar her ay yükseliş trendinin süreceğini öngören Memiş, gram altının Temmuz ayında 3.500 lirayı aşacağını, ancak sonrasında ise asıl trend olacak 4.000 lira seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

Gümüş: Ons gümüş fiyatlarının 30.37 dolar seviyesinde olduğunu ve kısa vadede 31.80 dolar direncinin takip edileceğini söyledi. Gram gümüşte ise fiyatların 34.44 lira seviyesinde seyrettiğini, ancak kısa vadede 35.50 lira direncine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Memiş, "Bizim 2025 yılındaki beklentimiz gümüş tarafında ve gümüşü beklemeye devam ediyoruz özellikle yılın ikinci yarısında" dedi.

DOLAR ENDEKSİ VE BEKLENTİLER

Memiş, dolar endeksinin 108 seviyesinde olduğunu ve 107-108 bandında dalgalanmaya devam ettiğini ifade etti. 20 Ocak itibarıyla dolar endeksinde bir kırılma bekleyen Memiş, endeksin 112 seviyesini hedefleyebileceğini ya da 100 seviyesinin altına düşebileceğini belirtti. Bu sorunun net cevabının Şubat ortasında alınabileceğini söyledi.

PİYASALARIN ODAK NOKTASI

Memiş’e göre piyasalar şu anda sakin bir seyir izliyor ve agresif hareketlere neden olabilecek bir gelişme bulunmuyor. Ancak tüm dikkatler 20 Ocak’a, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasıyla birlikte piyasaların yeni bir hikaye yazmaya başlayacağına odaklanmış durumda. İslam Memiş’in değerlendirmeleri, özellikle yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Ancak Memiş, her zamanki gibi bu yorumların yatırım tavsiyesi olmadığının altını çiziyor.