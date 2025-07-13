Altın fiyatları ne kadar olacak? Ekonomist Tuna Kaya: Tek hamle fiyatları uçuracak!

TGRT Haber'de canlı yayın programına katılan Ekonomist Tuna Kaya, altınla ilgili gözlerin ABD Merkez Bankası'nda (FED) olduğunu hatırlattı. Kaya, FED'in olası bir faiz indirim döngüsünün altın fiyatları için önemli bir tetikleyici olacağını vurguladı.

“KATALİZÖR ETKİSİ YAPACAK”

Özellikle Eylül ayında beklenen kararlara işaret eden Kaya, "FED faiz indirimine geçtiğinde, Eylül ayında 50 baz puanla başlarsa altın için 3.750 dolar seviyesi artık potada olacak," diye konuştu. Bu yıl için piyasalarda genel beklentinin 2 faiz indirimi yönünde olduğunu hatırlatan Kaya, FED'in Eylül'de 50 baz puanlık bir başlangıç yapmasının yukarı yönlü bir katalizör etkisi yapacağını belirtti.

FED’İ İŞARET ETTİ

Ekonomist Kaya, "Temel beklenen şey FED’in faiz indirimi. Bu da altını yükseltecek," diyerek yatırımcıların bu gelişmeyi yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.

“ALTINA TALEP GÜÇLÜ SEYREDİYOR”

Altına olan talebin çok yönlü bir şekilde güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Tuna Kaya, "Kurumlar alıyor, bankalar alıyor, Merkez Bankaları alıyor, bireysel alınıyor. Mevcut varlıklara güven söz konusu. Bunları ülkelerin politikalarından, altına yönelik taleplerden görüyoruz," dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1944475727631724555

“DİNLENME SÜRECİNE GİRMEDİ”

Kaya, altının belirli risklerle yükseldiğini ve bir dinlenme sürecine girebileceği beklentilerine rağmen, 3.200 dolarlık kritik seviyenin üzerinde tutunmasının önemine dikkat çekti. Kaya, "Haftalık kapanışı bu rakamın altında yapmadıkça yön yukarı yönlü olmaya devam edecek," diyerek teknik görünümün de yükselişi desteklediğini ekledi.