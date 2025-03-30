Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Altın fiyatları rekor kırarken kritik karar! Alım mı satım mı?

ABD ekonomisindeki belirsizlik altın fiyatları artışına neden olmaya devam ediyor. Altın, güvenli bir liman olarak varlığını sürdürürken uzmanlar önümüzdeki dönemde altının fiyatı 3 bin doları aşacağını öngördü. Bazıları ise altın fiyatlarında bir yavaşlama bekliyor. Toplu satışların olası olduğunu ifade eden analistler altın fiyatları için uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 15:31

Altın güven tazelemeye devam ediyor. ABD ekonomisindeki belirsizlik altın fiyatını 2.900 dolara çıkarırken Goldman Sachs, 2025 yılına kadar 3.000 dolar öngördü. Ancak bazı analistler toplu satışlar olasılığı sinyali verdiği için altın fiyatlarında bir düşüş bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI 2 BİN 900 DOLARI AŞTI

ABD ekonomisindeki belirsizlik, artan gümrük vergileri ve siyasi belirsizlikler yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Altın şimdiden rekor seviyelere ulaştı. Ekonomide istikrarsızlık korkusuyla insanlar güvenli yatırım arayışında.

GOLDMAN SACHS 3 BİN DOLAR ÖNGÖRDÜ

Altın, paranın değer kaybetmesine karşı koruma sağlarken duraklama döneminde bile değerini korumaya devam ediyor. Peki altında artış devam edecek mi yoksa sert bir düşüş mü yaşayacak?

Goldman Sachs, 2025'in sonuna kadar onS altın fiyatının 3 bin dolara ulaşacağını tahmin etti. Altının fiyatının şimdiden 2.900 doları geçtiği göz önüne alınırsa, önümüzdeki dönemde fiyattaki artışta bir yavaşlama olacağı şeklinde yorumlar gelmeye başladı.

GRAM ALTIN YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 17 KAZANDIRDI

Altın fiyatları hakkında isabetli yorumlarıyla tanınan finans analisti İslam Memiş, yılbaşından bu yana gram altının %17, ons altının ise %13 civarında kazandırdığını ifade etti. Altın hakkındaki açıklamaları şöyle;

"Ons altın şu anda 3025 dolar, gram altın ise 3595 lira seviyesinde işlem görüyor. İki hafta önce yaşanan sert düşüşün ardından altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Bu yükselişte, ABD eski başkanı Trump'ın ticaret savaşlarını başlatması ve jeopolitik gerilimlerin artması etkili oldu. İsrail'in saldırılarıyla birlikte risk algısının yükselmesi, altın fiyatlarını daha da yukarı taşıdı. Hem ons altın hem de gram altın, tüm zamanların rekorlarını test etti.

ALTIN SATMAYIN BİRİKTİRİN

Uzun vadede altın fiyatlarının yükseliş trendinde olacak. Kısa vadede kar satışları yaşanabilir, ancak bu durum alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yatırımcıların fiyata değil, miktara odaklanması ve her fiyattan alım yaparak birikimlerini artırmaları gerek.

AL-SAT MAKAS ARALIĞINA DİKKAT

Al-sat makas aralığına dikkat edilmesi ve yüksekten satıp düşükten alma stratejisinden kaçınılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bankadan alınan altınlara binde bir kambiyo vergisi geldi. Ayrıca aslar altınların satışları yasaklandı fakat eldeki astar altınlar istenildiğinde bozdurulabilir. Altın biriktiremeyen yatırımcılar için gümüş de değerlendirilebilir bir seçenek. Gümüş, son dönemde altından daha fazla kazanç sağladı.

ALTIN VE PARA PİYASALARI REKABETİ BAŞLIYOR

2025 yılında altın ve kripto para piyasaları arasında bir rekabet yaşanması bekleniyor. Yılın ilk çeyreğinde altın, kripto paralara göre daha iyi performans gösterdi. 2024 yılının ilk çeyreğinde altın, kripto para piyasasına göre daha iyi performans gösterdi. Bitcoin, 109.000 dolar seviyesinden 75.000 dolar seviyesine kadar geriledi. Altcoinlerde de sert düşüşler yaşandı. 2025 yılında kripto para ve altın arasında bir rekabet yaşanması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekliye refah payı ve seyyanen zam sinyali! İsa Karakaş açıkladı: En düşük maaş 30.512 TL

BİLEZİK FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

  • 10 gramlık bir Ajda bilezik örneği üzerinden fiyat değişimi şöyle gerçekleşti;
  • 10 gün önce 31.250 lira olan bileziğin fiyatı, şu anda 33.650 lira seviyesinde.
  • Bu da yaklaşık 2400 liralık bir fiyat artışına denk geliyor.
  • Geçen hafta yaşanan düşüşler ile 3335 lira seviyesine kadar gerilemişti. Yani 10 günlük yükseliş yaklaşık olarak 260 lira civarında."
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gerçeklerle yüzleşin hazırlığınızı yapın! İslam Memiş 'balon patlayacak' diyenlere ateş püskürdü
ETİKETLER
#bitcoin
#Bitcoin Rezervi
#Bitcoin Fiyatı
#Altın Gram
#Bitcoin Fiyatı Tahmini
#Bitcoin Etf
#8 Ayar Altın
#Altın Yatırımı
#Çeyrek Altını
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.