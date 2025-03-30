Altın fiyatları rekor kırarken kritik karar! Alım mı satım mı?

ABD ekonomisindeki belirsizlik altın fiyatları artışına neden olmaya devam ediyor. Altın, güvenli bir liman olarak varlığını sürdürürken uzmanlar önümüzdeki dönemde altının fiyatı 3 bin doları aşacağını öngördü. Bazıları ise altın fiyatlarında bir yavaşlama bekliyor. Toplu satışların olası olduğunu ifade eden analistler altın fiyatları için uyardı.

Altın güven tazelemeye devam ediyor. ABD ekonomisindeki belirsizlik altın fiyatını 2.900 dolara çıkarırken Goldman Sachs, 2025 yılına kadar 3.000 dolar öngördü. Ancak bazı analistler toplu satışlar olasılığı sinyali verdiği için altın fiyatlarında bir düşüş bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI 2 BİN 900 DOLARI AŞTI

ABD ekonomisindeki belirsizlik, artan gümrük vergileri ve siyasi belirsizlikler yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Altın şimdiden rekor seviyelere ulaştı. Ekonomide istikrarsızlık korkusuyla insanlar güvenli yatırım arayışında.

GOLDMAN SACHS 3 BİN DOLAR ÖNGÖRDÜ

Altın, paranın değer kaybetmesine karşı koruma sağlarken duraklama döneminde bile değerini korumaya devam ediyor. Peki altında artış devam edecek mi yoksa sert bir düşüş mü yaşayacak?

Goldman Sachs, 2025'in sonuna kadar onS altın fiyatının 3 bin dolara ulaşacağını tahmin etti. Altının fiyatının şimdiden 2.900 doları geçtiği göz önüne alınırsa, önümüzdeki dönemde fiyattaki artışta bir yavaşlama olacağı şeklinde yorumlar gelmeye başladı.

GRAM ALTIN YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 17 KAZANDIRDI

Altın fiyatları hakkında isabetli yorumlarıyla tanınan finans analisti İslam Memiş, yılbaşından bu yana gram altının %17, ons altının ise %13 civarında kazandırdığını ifade etti. Altın hakkındaki açıklamaları şöyle;

"Ons altın şu anda 3025 dolar, gram altın ise 3595 lira seviyesinde işlem görüyor. İki hafta önce yaşanan sert düşüşün ardından altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Bu yükselişte, ABD eski başkanı Trump'ın ticaret savaşlarını başlatması ve jeopolitik gerilimlerin artması etkili oldu. İsrail'in saldırılarıyla birlikte risk algısının yükselmesi, altın fiyatlarını daha da yukarı taşıdı. Hem ons altın hem de gram altın, tüm zamanların rekorlarını test etti.

ALTIN SATMAYIN BİRİKTİRİN

Uzun vadede altın fiyatlarının yükseliş trendinde olacak. Kısa vadede kar satışları yaşanabilir, ancak bu durum alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yatırımcıların fiyata değil, miktara odaklanması ve her fiyattan alım yaparak birikimlerini artırmaları gerek.

AL-SAT MAKAS ARALIĞINA DİKKAT

Al-sat makas aralığına dikkat edilmesi ve yüksekten satıp düşükten alma stratejisinden kaçınılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bankadan alınan altınlara binde bir kambiyo vergisi geldi. Ayrıca aslar altınların satışları yasaklandı fakat eldeki astar altınlar istenildiğinde bozdurulabilir. Altın biriktiremeyen yatırımcılar için gümüş de değerlendirilebilir bir seçenek. Gümüş, son dönemde altından daha fazla kazanç sağladı.

ALTIN VE PARA PİYASALARI REKABETİ BAŞLIYOR

2025 yılında altın ve kripto para piyasaları arasında bir rekabet yaşanması bekleniyor. Yılın ilk çeyreğinde altın, kripto paralara göre daha iyi performans gösterdi. 2024 yılının ilk çeyreğinde altın, kripto para piyasasına göre daha iyi performans gösterdi. Bitcoin, 109.000 dolar seviyesinden 75.000 dolar seviyesine kadar geriledi. Altcoinlerde de sert düşüşler yaşandı. 2025 yılında kripto para ve altın arasında bir rekabet yaşanması bekleniyor.

BİLEZİK FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM