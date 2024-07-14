Altın fiyatları rekor sonrası kritik günü bekliyor! Yatırımcıların gözü Avrupa Merkez Bankası'nda

14 Temmuz 2024 14:26 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 14:27

Özel sektöre ara zam sürprizi! Asgari ücrette ara zam bazıları için hayal olmadı

Özel sektöre ara zam sürprizi! Asgari ücrette ara zam bazıları için hayal olmadı

Altın fiyatları, özellikle de gram altın fiyatı yeni hafta öncesi yatırımcıların dikkatli takibinde. Geçtiğimiz hafta zirve yaparak rekor kıran gram altın fiyatı, hafta sonu bankalar arası piyasada dalgalı bir seyir izliyor.

Yatırımcılara göre bu durumun altındaki en önemli sebep, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklamaya hazırlandığı faiz kararı nedeniyle oluşan belirsizlik!

ALTIN FİYATLARI BELİRSİZ SEYİRDE

Analistler, ECB'nin faiz kararının gelecek hafta piyasaların odağında bulunacağını belirterek, Bankanın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak para politikasında gelecek döneme ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

Bu gelişmeler ışığında altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. İşte gram altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.561 TL

Satış: 2.561 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.146 TL

Satış: 4.218 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 8.317 TL

Satış: 8.429 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 16.608 TL

Satış: 16.806 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 17.221 TL

Satış: 17.231 TL

ATA LİRA FİYATI

Alış: 16.915 TL

Satış: 17.245 TL

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.332 TL

Satış: 2.358 TL

ALTIN ONS FİYATI

Alış: 2.411 TL

Satış: 2.411 TL