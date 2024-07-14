Altın fiyatları rekor sonrası kritik günü bekliyor! Yatırımcıların gözü Avrupa Merkez Bankası'nda
Altın fiyatları geçen hafta rekora koşarken hafta sonu bankalar arası piyasada dalgalı seyir gözlemleniyor. Bu seyirde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklamaya hazırlandığı faiz kararı nedeniyle oluşan belirsizlik oluyor. İşte gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları...
Altın fiyatları, özellikle de gram altın fiyatı yeni hafta öncesi yatırımcıların dikkatli takibinde. Geçtiğimiz hafta zirve yaparak rekor kıran gram altın fiyatı, hafta sonu bankalar arası piyasada dalgalı bir seyir izliyor.
Yatırımcılara göre bu durumun altındaki en önemli sebep, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklamaya hazırlandığı faiz kararı nedeniyle oluşan belirsizlik!
ALTIN FİYATLARI BELİRSİZ SEYİRDE
Analistler, ECB'nin faiz kararının gelecek hafta piyasaların odağında bulunacağını belirterek, Bankanın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak para politikasında gelecek döneme ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.
Bu gelişmeler ışığında altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. İşte gram altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.561 TL
Satış: 2.561 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.146 TL
Satış: 4.218 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.317 TL
Satış: 8.429 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 16.608 TL
Satış: 16.806 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.221 TL
Satış: 17.231 TL
ATA LİRA FİYATI
Alış: 16.915 TL
Satış: 17.245 TL
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.332 TL
Satış: 2.358 TL
ALTIN ONS FİYATI
Alış: 2.411 TL
Satış: 2.411 TL