Altın fiyatları rekor yürüyüşünü sürdürüyor! İşte 20 Ekim altın gram altın, çeyrek altın fiyatları

20 Ekim 2024 08:54 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 08:55

Altın fiyatları rekor serüvenini sürdürüyor. Yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına hücumunu sürdürürken piyasada her gün yeni bir zirve aşılıyor! Peki güncel altın fiyatları ne durumda? İşte 20 Ekim altın gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın​ fiyatları​ yüksek enflasyon döneminden geçerken vatandaşların en önemli yatırım aracı olmaya devam ediyor. Piyasa baskısın altındaki doların yatay seyri nedeniyle büyük rağbet gören altın, rekor üstüne rekorlar kırarken özellikle yıl sonu beklentilerinin yüksekliği altın fiyatları üzerinde büyük etki yapıyor. Geçtiğimiz hafta en düşük 2 milyon 960 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, cuma günü kapanışta yüzde 0,8 artışla 3 milyon 100 bin lira olmuştu.

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Bugün ise Kapaçarşı'da gram altın​ 2.998,46 TL'den işlem görürken, çeyrek altın​ ise 5.120,00 TL seviyesinde seyrediyor. İşte 20 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

20 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.997,87

Satış 2.998,46

20 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.061,00

Satış 5.120,00

20 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 10.091,00

Satış 10.233,00

20 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.181,00

Satış 20.394,00

20 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.721,28

Satış 2.722,05