Altın fiyatları rekora doymuyor! İşte 14 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Bu hafta dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları haftanın son gününde rekor kırdı. Gram altın 3 bin 405 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 14 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
ABD’de Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle dün dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları haftanın son gününe rekorla başladı. Serbest piyasada gram altın 3.405,08 TL'den, çeyrek altın ise 5.672,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 14 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
13 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı. ABD'de enflasyon Ocak ayında aylık yüzde 0.5 arttı. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası altın fiyatlarında dalgalanmalar meydana geldi. Serbest piyasada gram altın 3.387,41 TL'den, çeyrek altın ise 5.658,00 TL seviyesinden işlem gördü.