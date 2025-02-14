Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengül Büyükhan

Altın fiyatları rekora doymuyor! İşte 14 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Bu hafta dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları haftanın son gününde rekor kırdı. Gram altın 3 bin 405 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 14 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 07:23
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 07:33

ABD’de Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle dün dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları haftanın son gününe rekorla başladı. Serbest piyasada gram altın 3.405,08 TL'den, çeyrek altın ise 5.672,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 14 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

14 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.404,68

Satış 3.405,08

14 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.625,00

Satış 5.672,00

14 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 11.253,00

Satış 11.343,00

14 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 22.436,00

Satış 22.595,00

14 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.925,91

Satış 2.926,12

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu! İşte kasadaki para
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İslam Memiş'ten şok senaryo: ABD’nin altın planını açıklıyorum! İşte Trump'ın gizemli hamlesi ve 2025'teki büyük oyun

Sıkça Sorulan Sorular

13 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı. ABD'de enflasyon Ocak ayında aylık yüzde 0.5 arttı. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası altın fiyatlarında dalgalanmalar meydana geldi. Serbest piyasada gram altın 3.387,41 TL'den, çeyrek altın ise 5.658,00 TL seviyesinden işlem gördü.
ETİKETLER
#gram altın
#gram altın
#çeyrek altın
#çeyrek altın
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.