Altın fiyatları resmen çakıldı! İşte 7 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

07 Eylül 2024 07:15 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 07:43

ABD’nin istihdam veriler beklentilerin altında kaldı. Bu gelişme sonrası altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Eylül 2024 altın fiyatları...

Altın ve döviz yatırımcısı dikkat! İslam Memiş "Aman dikkat" dedi, çok net uyardı: Sert düşüşler gelebilir

Altın ve döviz yatırımcısı dikkat! İslam Memiş "Aman dikkat" dedi, çok net uyardı: Sert düşüşler gelebilir

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin artışla beklentilerin altında kaldı. Kritik veri sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı. Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 512 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise yüzde 0,5 azalarak 2 milyon 790 bin liraya geriledi.

Serbest piyasada gram altın 2.727,45 TL'den, çeyrek altın ise 4.586,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 7 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

7 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.726,78

Satış 2.727,45

7 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.501,00

Satış 4.586,00

7 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.027,00

Satış 9.161,00

7 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.032,00

Satış 18.271,00

7 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.497,13

Satış 2.497,69