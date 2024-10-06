Altın fiyatları sarsılacak! En büyük üreticiden tarihi karar

06 Ekim 2024 14:08 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 14:11

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altına yönelmelerini hızlandırıyor. Özellikle Orta Doğu'daki siyasi gelişmeler ve merkez bankalarının uyguladığı para politikaları, altın fiyatlarının yükselişinde etkili olan temel unsurlar arasında yer alıyor.

İç piyasalarda gram altın fiyatı 2.900 lirayı aşarak 3.000 liraya yaklaştı. Yılbaşından bu yana ons altında yaşanan değer artışı ise yüzde 30 seviyesindeyken, gram altın bu dönemde yüzde 50 oranında değer kazandı.

Analistler, dolar endeksinin 100 seviyelerine gerilemesi ve düşen tahvil getirilerinin, altının alternatif maliyetini azaltarak fiyatların yukarı yönlü hareketini desteklediğini belirtiyor.

Yükselişin Sebepleri

Orta Doğu'daki gerginliklerin yanı sıra, ABD'nin başlattığı faiz indirim süreci de altın fiyatlarını destekleyen faktörlerden biri. Kasım ayında gerçekleşecek ABD başkanlık seçimleri, altın fiyatlarındaki artış üzerinde etkili olurken, son dönemde Lübnan'a yönelik saldırılar ve Rusya-Ukrayna savaşındaki devam eden gerginlikler de bu yükselişi tetikledi.

ABD ekonomisine dair artan resesyon endişeleri, Federal Rezerv'in dört yıl aradan sonra faiz indirimine gitmesine neden oldu. Bu indirim kararı, altında yeni rekor seviyelerin görülmesini sağladı. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, yıl sonuna kadar Fed’in 75 baz puanlık bir indirim yapacağı yönündeki beklentileri güçlendiriyor. Kasım ayında ise yüzde 61 olasılıkla 50 baz puanlık bir faiz indirimi öngörülüyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, kısa vadede geri çekilmeler ve kar satışları yaşanabileceği öngörülüyor. Ancak, altın fiyatlarında hızlı ve yukarı yönlü hareketlerin de yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor. Uzun süreli bir yükselişin ardından sert düşüşler yaşanması muhtemel. Analistler, yıl sonu için ons altında 2.750 dolar seviyesine dikkat çekiyor. Teknik açıdan bakıldığında, altının ons fiyatında 2.670 ve 2.690 dolar seviyelerinin direnç, 2.600 dolar seviyesinin ise destek noktası olduğu ifade ediliyor.

BURKİNA FASO’DAN TARİHİ ALTIN KARARI

Küresel piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken, Afrika'nın en büyük altın üreticisi Burkina Faso'dan önemli bir açıklama geldi. Altın rezervlerinden yalnızca yüzde 10 pay alabilen Burkina Faso, altın çıkarma izinlerini iptal edeceğini duyurdu. Bu durum, bölgedeki altın fiyatlarını olumsuz etkileyebilir.



ALTIN ÜRETİMİ DÜŞERSE FİYATLAR YÜKSELECEK

Burkina Faso lideri İbrahim Traore yaptığı açıklamada, “ Küresel madencilik şirketlerinin ülkemizde altın çıkarma izinlerini iptal edeceğiz. Altınımızı nasıl çıkaracağımızı biliyoruz ve çokuluslu şirketlerin gelip onu çıkarmasına neden izin verdiğimizi anlamıyorum.” Dedi.

Traore’nin bu kararı uygulaması altın üretimi etkileyeceği gibi hali hazırda yükseliş trendinde olan ve küresel gerginlikler nedeniyle fazlaca talep edilen altın fiyatlarını yukarı taşıması kaçınılmaz olacak.