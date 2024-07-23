Altın fiyatları sert düştü! Yatırımcıya "uzun vade" uyarısı

23 Temmuz 2024 11:00 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:01

BES teminatlı kredi dönemi başladı! 4 banka harekete geçti: Tutar 2 milyon liraya kadar çıktı

BES teminatlı kredi dönemi başladı! 4 banka harekete geçti: Tutar 2 milyon liraya kadar çıktı

Gram altın, Kapalıçarşı’da rekor seviyelerin altında seyretmesine rağmen 2 bin 572 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 171 lira, yarım altın 8 bin 369 liradan satılıyor. Yurt içinde aşağı yönlü seyir hakimken ons altın piyasalarında ABD ekonomik verilerine odaklandı.

3 KRİTİK VERİ BEKLENİYOR

Yatırımcılar ABD ekonomisine yönelik verilere odaklanırken hamle yapmak ve FED faizlerinin seyrinin gözlenmek için bekliyor. ABD 2. çeyrek GSYİH büyümesi, kişisel harcamalar ve ve Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan Haziran PCE fiyat endeksi piyasaların gündeminde.

Son zamanlarda, ABD'de manşet enflasyon, haziran ayında beklenenden fazla düşerek bir yıllık düşük seviye olan %3'e gerilerken, çekirdek enflasyon oranı üç yıldan uzun bir süredir en düşük seviyesi olan %3,3'e düştü.

Bu, Fed'in faiz oranlarını Eylül ayı gibi erken bir tarihte düşürmeye başlayabileceği beklentilerini destekledi ve yatırımcılar artık %94'lük bir olasılık fiyatlıyor.

OCAKTAN BERİ YATIRIMCI ALIŞ POZİSYONUNDA

Altındaki hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı esnafı Hacı Koçak, ‘‘Sene başından beri vatandaşlar alış yönünde pozisyon alıyorlardı. Hızlı yükselişler görüldüğünde ise vatandaşlar kar satışı yapıyor.

Vatandaşların alım satımı piyasayı çok fazla etkilemiyor. Uluslararası büyük fonların alım satımı altın fiyatlarında etkili oluyor’’ dedi.

ALTINI UZUN VADE TUTUN

Enflasyondan korunmak için vatandaşların altına yöneldiğini söyleyen Koçak, ‘’Geçtiğimiz hafta ons altın 2 bin 483 dolar seviyesini gördü. Bu seviyenin ardından bir gerileme görüldü.

Bu gün ise ons altın 2 bin 400 dolar seviyelerinde. Enflasyondan korunmak isteyenler altına yöneliyor. Altın alarak yatırım yapan vatandaşlarımıza uzun vade tutmalarını öneriyoruz’’ diye konuştu.