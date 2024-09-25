Altın fiyatları tarihi seviyede! İşte 25 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

25 Eylül 2024 07:41 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 08:01

Altın fiyatları tarihi bir dönemden geçiyor. Geçen haftadan bu yana sürekli rekor kıran altın fiyatları bugün yeni bir zirveyi daha gördü. Peki gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 25 Eylül 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları​ rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Bu hareketliliğin arkasında ise ABD Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar 2 faiz indirim hamlesi daha yapacağı beklentisinin altına olan talebi artırması yatıyor. Dün güne yükseliş başlayan altın fiyatları sonrasında rekora koşmuştu. Bugün gram altın​ yeni bir rekora daha imza atarak başladı. Piyasada altının gramı 2.917,22 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.892,00 TL seviyesinden alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARI REKORA DOYMUYOR

altın alım satımı yapacak yatırımılar "Altın fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle de gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı merak ediliyor. Peki altın fiyatları bugün nasıl? İşte 25 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

25 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.917,22 TL

Satış 2.917,58 TL

24 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.892,00 TL

Satış 4.943,00 TL

24 EYLÜL 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 9.753,00 TL

Satış 9.881,00 TL

24 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.507,00 TL

Satış 19.692,00 TL

24 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.658,52

Satış 2.658,96