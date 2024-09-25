Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Altın fiyatları tarihi seviyede! İşte 25 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları tarihi seviyede! İşte 25 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
25 Eylül 2024 07:41 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 08:01

Altın fiyatları tarihi bir dönemden geçiyor. Geçen haftadan bu yana sürekli rekor kıran altın fiyatları bugün yeni bir zirveyi daha gördü. Peki gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 25 Eylül 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları​ rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Bu hareketliliğin arkasında ise ABD Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar 2 faiz indirim hamlesi daha yapacağı beklentisinin altına olan talebi artırması yatıyor. Dün güne yükseliş başlayan altın fiyatları sonrasında rekora koşmuştu. Bugün gram altın​ yeni bir rekora daha imza atarak başladı. Piyasada altının gramı 2.917,22 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.892,00 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Altında yeni rekor! İşte 24 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 1. Resim

ALTIN FİYATLARI REKORA DOYMUYOR 

altın alım satımı yapacak yatırımılar "Altın fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor.  Özellikle de gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı merak ediliyor. Peki altın fiyatları bugün nasıl? İşte 25 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

Altında yeni rekor! İşte 24 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 2. Resim

25 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.917,22 TL

Satış 2.917,58 TL

24 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.892,00 TL

Satış 4.943,00 TL

Altında yeni rekor! İşte 24 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 3. Resim

24 EYLÜL 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 9.753,00 TL

Satış 9.881,00 TL

24 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.507,00 TL

Satış 19.692,00 TL

Altında yeni rekor! İşte 24 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 4. Resim

24 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.658,52

Satış 2.658,96

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
altın fiyatlarıgram altınçeyrek altınyarım altıncumhuriyet altını

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cemiyet25 Eylül 2024 07:43

Altın fiyatlarına bakınca insanımızda acaba borsayı iyi anlayanlar var mı diye düşünüyorum bir de şu enflasyonun altına inebilirmiyiz merak ediyorum.

Sonraki Haber Yükleniyor...