Altın fiyatları uçtu! İşte 2 Ağustos 2025 gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları

İstanbul
Piyasaların merakla beklediği veriler açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz ayında 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı. Bu veriler sonrası altın piyasasında hareketlilik yaşandı.
Serbest piyasada gram altın 4.395,45 TL'den, çeyrek altın ise 7.231,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 2 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 4.394,95
Satış 4.395,45
Alış 7.156,00
Satış 7.231,00
Alış 14.313,00
Satış 14.463,00
Alış 28.537,00
Satış 28.793,00
Alış 3.363,02 dolar
Satış 3.363,41 dolar