Rezervler açıklandı! En çok altına sahip ülkeler belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Dünya Altın Konseyi, 2025’in ikinci çeyreğine dair güncel altın rezervi verilerini yayımladı. Temmuz ayı itibarıyla ülkelerin sahip olduğu altın miktarları ve bu varlıkların toplam döviz rezervlerindeki payları raporda yer aldı. Listenin zirvesinde yine ABD yer alırken, Türkiye’nin sıralamadaki yeri dikkat çekti.

İŞTE EN ÇOK ALTINA SAHİP ÜLKELER

1.Amerika Birleşik Devletleri

Toplam altın miktarı:8.133,5 ton

Toplam rezervler içindeki payı:%78,6

2.Almanya

Toplam altın miktarı:3.350,3 ton

Toplam rezervler içindeki payı:%77,6

3.Uluslararası Para Fonu (IMF)

Toplam altın miktarı:2.814 ton

4.İtalya

Toplam altın miktarı:2.451,8 ton

Toplam rezervler içindeki payı:%74,4

5.Fransa

Toplam altın miktarı:2.437 ton

Toplam rezervler içindeki payı:%75,1

6.Rusya

Toplam altın miktarı:2.329,6 ton

Toplam rezervler içindeki payı:%36,2

7.Çin

Toplam altın miktarı:2.296,4 ton

Toplam rezervler içindeki payı:%6,7

8.İsviçre

Toplam altın miktarı:1.039,9 ton

Toplam rezervler içindeki payı:%11,2

9.Hindistan

Toplam altın miktarı:879,6 ton

Toplam rezervler içindeki payı:%13,2

10.Japonya

Toplam altın miktarı:846 ton

Toplam rezervler içindeki payı:%6,9

11.Türkiye

Toplam altın miktarı:632,4 ton

Toplam rezervler içindeki payı:%48,8

12.Hollanda

Toplam altın miktarı:612,5 ton

Toplam rezervler içindeki payı:%68,6

13.Polonya

Toplam altın miktarı:515,5 ton

Toplam rezervler içindeki payı:%22,3

14.Avrupa Merkez Bankası

Toplam altın miktarı:506,5 ton

Toplam rezervler içindeki payı:%46

15.Tayvan

Toplam altın miktarı:423,9 ton

Toplam rezervler içindeki payı:%7,2

16.Portekiz

Toplam altın miktarı:382,7 ton

Toplam rezervler içindeki payı:%84,4

17.Özbekistan

Toplam altın miktarı:355,5 ton

Toplam rezervler içindeki payı:%76,4

18.Suudi Arabistan

Toplam altın miktarı:323,1 ton

Toplam rezervler içindeki payı:%7

19.İngiltere

Toplam altın miktarı:310,3 ton

Toplam rezervler içindeki payı:%16,9

20.Kazakistan

Toplam altın miktarı:298,8 ton

Toplam rezervler içindeki payı: %60

BAKIN TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA

632,4 tonluk altın rezerviyle Türkiye, küresel sıralamada 11. sırada yerini aldı. Altının, Türkiye’nin toplam döviz rezervleri içindeki payı ise yüzde 48,8’e ulaştı. Bu oran, Türkiye’nin rezerv yönetiminde altına stratejik bir değer verdiğini ortaya koydu.