Rezervler açıklandı! En çok altına sahip ülkeler belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Dünya Altın Konseyi, 2025’in ikinci çeyreğine dair güncel altın rezervi verilerini yayımladı. Temmuz ayı itibarıyla ülkelerin sahip olduğu altın miktarları ve bu varlıkların toplam döviz rezervlerindeki payları raporda yer aldı. Listenin zirvesinde yine ABD yer alırken, Türkiye’nin sıralamadaki yeri dikkat çekti.
1.Amerika Birleşik Devletleri
Toplam altın miktarı:8.133,5 ton
Toplam rezervler içindeki payı:%78,6
2.Almanya
Toplam altın miktarı:3.350,3 ton
Toplam rezervler içindeki payı:%77,6
3.Uluslararası Para Fonu (IMF)
Toplam altın miktarı:2.814 ton
4.İtalya
Toplam altın miktarı:2.451,8 ton
Toplam rezervler içindeki payı:%74,4
5.Fransa
Toplam altın miktarı:2.437 ton
Toplam rezervler içindeki payı:%75,1
6.Rusya
Toplam altın miktarı:2.329,6 ton
Toplam rezervler içindeki payı:%36,2
7.Çin
Toplam altın miktarı:2.296,4 ton
Toplam rezervler içindeki payı:%6,7
8.İsviçre
Toplam altın miktarı:1.039,9 ton
Toplam rezervler içindeki payı:%11,2
9.Hindistan
Toplam altın miktarı:879,6 ton
Toplam rezervler içindeki payı:%13,2
10.Japonya
Toplam altın miktarı:846 ton
Toplam rezervler içindeki payı:%6,9
11.Türkiye
Toplam altın miktarı:632,4 ton
Toplam rezervler içindeki payı:%48,8
12.Hollanda
Toplam altın miktarı:612,5 ton
Toplam rezervler içindeki payı:%68,6
13.Polonya
Toplam altın miktarı:515,5 ton
Toplam rezervler içindeki payı:%22,3
14.Avrupa Merkez Bankası
Toplam altın miktarı:506,5 ton
Toplam rezervler içindeki payı:%46
15.Tayvan
Toplam altın miktarı:423,9 ton
Toplam rezervler içindeki payı:%7,2
16.Portekiz
Toplam altın miktarı:382,7 ton
Toplam rezervler içindeki payı:%84,4
17.Özbekistan
Toplam altın miktarı:355,5 ton
Toplam rezervler içindeki payı:%76,4
18.Suudi Arabistan
Toplam altın miktarı:323,1 ton
Toplam rezervler içindeki payı:%7
19.İngiltere
Toplam altın miktarı:310,3 ton
Toplam rezervler içindeki payı:%16,9
20.Kazakistan
Toplam altın miktarı:298,8 ton
Toplam rezervler içindeki payı: %60
632,4 tonluk altın rezerviyle Türkiye, küresel sıralamada 11. sırada yerini aldı. Altının, Türkiye’nin toplam döviz rezervleri içindeki payı ise yüzde 48,8’e ulaştı. Bu oran, Türkiye’nin rezerv yönetiminde altına stratejik bir değer verdiğini ortaya koydu.