Altın uçuşa geçti! İşte 5 Haziran 2024 altın fiyatları

05 Haziran 2024 07:16 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 07:20

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 423 bin 2 lirayı, en yüksek 2 milyon 430 bin 510 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,7 artışla 2 milyon 430 bin lira oldu.

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 2 bin 454 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 063 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 5 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

5 HAZİRAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.454,61

Satış 2.454,77

5 HAZİRAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.974,00

Satış 4.063,00

5 HAZİRAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.972,00

Satış 8.118,00

5 HAZİRAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.896,00

Satış 16.185,00

5 HAZİRAN 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.337,32

Satış 2.337,70