Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte 6 Mayıs 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Geçtiğimiz hafta sert düşüş yaşayan altın fiyatları FED faiz kararı öncesi yükselişe geçti. Gram altın kritik seviye olan 4 bin lirayı aştı. Peki çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? İşte 6 Mayıs 2025 altın fiyatları...

Üst üste sert düşüşler yaşayan altın fiyatları yeni haftanın ikinci gününde de yükselişini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesi altında toparlanma başladı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 69 bin lira, en yüksek 4 milyon 180 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 2,2 artışla 4 milyon 180 bin lira oldu.

Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın 4.167,81 TL'den, çeyrek altın ise 6.934,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 6 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

6 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.167,32

Satış 4.167,81

6 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.866,00

Satış 6.934,00

6 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.733,00

Satış 13.869,00

6 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.381,00

Satış 27.611,00

6 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.359,18

Satış 3.359,59