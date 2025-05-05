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 | Bengü Sarıkuş

Gram altın için çarpıcı tahmin! İslam Memiş '6000 TL olacak' deyip tarih verdi

Güvenli liman altında hareketlilik devam ediyor. Son gelişmelerden sonra altın yükselecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Finans analisti İslam Memiş, altın piyasasını değerlendirdi. Memiş, gram altın için çarpıcı bir tahminde bulunarak 6000 TL olacağı tarihi açıkladı. İşte Memiş'in dikkat çeken altın fiyatı tahminleri...

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Gram altın için çarpıcı tahmin! İslam Memiş '6000 TL olacak' deyip tarih verdi
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 16:35

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları yatırımcıları güvenli limanlara yöneltirken, özellikle altına olan talepte belirgin bir artış gözlemlendi. Uzmanlar, enflasyonun sınırlı düşüş yaşadığı piyasada altının yatırım aracı olarak cazibesini koruyacağını vurguluyor. Gözler şimdi ABD Merkez Bankası’na çevrildi. Fed, 7 Mayıs Çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Piyasalar, mevcut faiz oranlarında bir değişiklik beklemiyor. Ancak, yılın ikinci yarısında faiz indirimi ihtimali altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş de altın fiyatlarıyla ilgili çok çarpıcı tahminlerde bulundu.

Gram altın için çarpıcı tahmin! İslam Memiş '6000 TL olacak' deyip tarih verdi

Katıldığı televizyon yayınında konuşan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Borsaya olumsuz yansıdı. Borsa İstanbul 100 endeksi satıcılı haftaya başladı. 9.150 puan seviyesi direnci vardı. Şu anda 90.094 puan seviyesinde. O kısa vadeli satıştan sonra tekrar toparlanma bekliyoruz ama ilk etapta satışla karşımıza çıkan bir endeks var karşımızda. Dolar daha stabil. Dolar tarafında yukarı yönlü bir atak görmedik ama olumsuzluğu borsada gördük.

GRAM ALTIN HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI! GRAM ALTIN NE KADAR?

Yüzde 1,5 şu anda yükselişle haftaya başladı. 4160 lira şu an itibarıyla fizik altın Kapalı Çarşı'da. 60 liralık bir değer artışı olduğunu gözlemliyoruz. Tabii ons altındaki yükseliş burada önemli bir etkiye neden oldu. 3300 dolar ons altın şu anda. 60 dolar civarında bir artış gördük ons altın tarafında ve gram altın ons altın haftaya yükselişle başladı.

Gram altın için çarpıcı tahmin! İslam Memiş '6000 TL olacak' deyip tarih verdi

FED KARARI PİYASAYI ETKİLEYECEK Mİ?

Bu hafta küresel piyasalar için oldukça önemli bir hafta. Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Fed öncesi altın yükselişle haftaya başladı ama hızlı yükseldi. O direnç seviyelerini 3260 dolar vardı, 3280 vardı. Daha ilk günde çok hızlı bir şekilde kırdı. Yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama bu seviyelerden tekrar biraz daha beklemenin mantıklı karar olduğunu düşünüyoruz. O teknik olarak beklediğimiz düşüşler vardı ons altın tarafında.

Gram altın için çarpıcı tahmin! İslam Memiş '6000 TL olacak' deyip tarih verdi

FED FAİZ İNDİRİMİ YAPABİLİR

Geçen hafta 3.200 dolar seviyesine kadar geriledi. Tekrar 3150, 3090 hatta 3000 dolar seviyesinin altında yine kısa vadede bekleyişimiz devam ediyor. Kar satışları ile alakalı. Kısa vadede gram altın tarafında 4000 lira seviyesi artık güçlü bir destek seviyesi ama 4000 lira seviyesinin altına sarkma ihtimali de kuvvetli.

Yine gözlerimiz Fed'de. Fed ne yapacak? Powell nasıl bir açıklama yapacak? Şu anda piyasaların yüzde 95'i Fed'in faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini fiyatlıyor ve benim kişisel beklentim de bu yönde. Ancak yine Trump'ın söylemleri, baskısı devam ediyor Fed tarafında. Muhtemelen de yıl sonuna kadar Fed tarafından faiz indirimi yapma olasılığı kuvvetli.

Gram altın için çarpıcı tahmin! İslam Memiş '6000 TL olacak' deyip tarih verdi

ALTIN FİYATLARINDA GEL GİTLER GÖREBİLİRİZ

2024 yılının Kasım ayında son çeyreğinde 2025 yılına ilişkin 4500 lira gram altın tarafında, 3500 dolar ons altın tarafında öngörüm vardı. Bu öngörüm halen geçerli. 3500 dolar ons altını gördük cepte. Şimdi gram altın tarafında da 4350 lira seviyesini gördük. Oradan geriledi. Ama 4500 lira direnci yine karşımızda. Ama 12 aylık sürece baktığımız zaman 2026 yılının ilk çeyreğine baktığımız zaman gram altın tarafında bu hızla yükselişler devam ederse 6000 lira seviyesi, ons altın tarafında 4250 dolar seviyesi sürpriz değil ama dediğim gibi ilk önce o yıllık bazda beklediğimiz seviyeleri görmek gerekiyor. Çok hızlı yükseldi. Beklenenden önce bir getiri sağladı. Teknik olarak düzeltmeleri de yaptı ama yüzde 50'sini yaptı. Yüzde 50'si daha durmaya devam ediyor. O yüzden bir ay boyunca böyle bir hızlı gelgitler görebiliriz altın fiyatlarında.

Gram altın için çarpıcı tahmin! İslam Memiş '6000 TL olacak' deyip tarih verdi

ONS ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDER

Şu anda altın fiyatlarını en çok ticaret savaşlarındaki haber akışları, Rusya Ukrayna tarafındaki gerilimler, Fed'in faiz kararları gibi üç başlıkta aslında toplayabiliriz. İşte ticaret savaşlarına biraz yumuşama olursa veya Rusya Kafkaslardan barış haberi gelirse o yüzde 50 beklediğimiz kar satışları tekrar gerçekleşir. Ama bunun bir iki aylık maksimum süreçte gerçekleşmesi lazım. Ancak yine Fed tarafından bir faiz indirme sinyali gelirse bu sefer ons altın kaldığı yerden yükselişlerine devam eder ve 3500 dolar direnci, devamında 3750 dolar direnci karşımızda olabilir diye düşünüyorum"

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