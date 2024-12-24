Altın fiyatları yeniden toparlanıyor! İşte 24 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

24 Aralık 2024 08:01 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 08:10

Altın fiyatları dün yaşanan düşünün ardından güne yukarı yönlü ivmeyle başladı. Dün 2.954 TL'ye kadar gerileyen gram altın yeni günü yüzde 0,49 artışla açtı. İşte İşte 24 Aralık 2024 altın fiyatları.

Altın​ piyasası hareketliliğini sürdürüyor. ABD​ Merkez Bankası FED​'in faiz​ kararının ardından altın fiyatları küresel sert düşüş yaşamış, bu durum Türkiye​'ye de paralel şekilde yansımıştı. Ancak dün yeni haftaya toparlanma ile başlayan gram altın fiyatı gün içinde 2 bin 970 TL seviyesini görmüştü. Buna karşın akşam kapanışta gelen sert düşüşle altının gramı 2 bin 954 lira seviyesine gerilemişti. Peki yeni günde durum nedir? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Aralık 2024 altın fiyatları:

24 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.968,53

Satış 2.968,92

24 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.839,00

Satış 4.946,00

24 ARALIK 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 9.710,00

Satış 9.893,00

24 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.387,00

Satış 19.708,00

24 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.620,13

Satış 2.620,50