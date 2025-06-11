Altın fiyatları yükseldi! İşte 11 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesi altın fiyatlarını da etkiledi. Güne yükselişle başlayan gram altın 4.206,14 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 11 Haziran 2025 altın fiyatları...

Kurban Bayramı sonrası altın piyasasında hareketlilik yaşanıyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesi ve ilerleme kaydedildiğine yönelik iyimserlik altın fiyatları üzerinde de etkili oldu. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 208 bin lira, en yüksek 4 milyon 230 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,2 artışla 4 milyon 230 bin lira oldu. Altın yeni güne ise yükselişle başladı.

Serbest piyasada gram altın 4.206,14 TL'den, çeyrek altın ise 6.938,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 11 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

11 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.205,67

Satış 4.206,14

11 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.874,00

Satış 6.938,00

11 HAZİRAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.750,00

Satış 13.878,00

11 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.415,00

Satış 27.628,00

11 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.342,38 dolar

Satış 3.342,77 dolar