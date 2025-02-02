Altın fiyatları yükseldi kemerin yeni imitasyon fiyatı belli oldu!

02 Şubat 2025 18:29 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 18:30

Altın fiyatlarının artmasıyla imitasyon yeniden gündeme geldi. Kemerin imitasyonu 1000 TL'ye satılıyor. İmitasyoncular, "Gerçeğiyle imitasyonu karıştırıyorlar" dedi. İşte detaylar…

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte düğün yapacak kişiler imitasyona yöneldi. Kahramanmaraş'ta Tarihi Kapalıçarşıdaki imitasyonculara yönelen bölge sakinleri ürünlere ilgi gösteriyor. Çarşıda 30 yıldır imitasyon kemer, bilezik, yüzük satışı yapan Ali Atıcı, altın fiyatlarının artmasıyla birlikte düğün yapacak kişilerin imitasyon ürünlerine ilgisinin arttığını söyledi.

"BİR MİLYON DEĞERİNDEKİ KEMER BİN TL"

Düğünlerde en çok kemer ve bileziklere yönelim olduğunu söyleyen Atıcı, "Altın fiyatları yükseldikçe imitasyona rağbet artıyor. Altına gücü yetmeyenler, düğün yapanlar, altını bozdurup tekrardan yerini doldurmak isteyenler geliyorlar ve bu şekilde eksiklerini tamamlıyorlar. Burada en pahalı ürünümüz kemer. İmitasyonu bin TL olan kemerin gerçeği 1 milyon" ifadesini kullandı.

"GERÇEĞİYLE İMİTASYONU KARIŞTIRIYORLAR"

Atıcı,"En uygun fiyatlarımız burma bilezik ve kıvırcık bilezik 100 TL' den başlıyor. Gerçiği ise 60 bin TL" dedi.