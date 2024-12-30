İslam Memiş'ten kritik açıklama! Altın sahibi son nesiliz diyerek tarih verdi

30 Aralık 2024 09:33 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 09:55

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni yıl tahminlerinde dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Memiş, tüm dünyada altının yasaklanacağını ve bu değerli madeni gören son nesil olacağımızı söyledi. Ayrıca bu iddiaya ilişkin bir tarih de verdi.

2025 yılına ilişkin piyasa tahminlerini paylaşan Altın​ ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber’e yaptığı açıklamalarda, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Dövizle ve altınla borçlanmanın risklerini vurgulayan Memiş, uzun vadeli yatırım için fiziki altın önerisinde bulundu. Bunun yanı sıra, altın alım ve bulundurmanın gelecekte yasaklanacağını iddia ederek dikkat​ çekici değerlendirmelerde bulundu.

Memiş’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

DÖVİZLE BORÇLANMAYA DİKKAT

Vatandaşların döviz geliri yoksa dövizle borçlanmaktan kesinlikle kaçınması gerektiğini belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşın döviz geliri yoksa döviz olarak kesinlikle borçlanmamalı. Aynı şekilde, altın geliri yoksa altınla borçlanmaktan da uzak durmalı. Ancak Türk lirası üzerinden borçlanmada bir sorun yok. Eğer TL borçlanmayı düşünüyorlarsa, bu daha güvenli bir yol olacaktır. Dövizle borçlanma​ düşünenlerin ise çok dikkatli olması gereken bir süreç içerisindeyiz."

"ALTININ ÇAĞI GERİDE KALACAK"

Fiziki altının önemine dikkat çekerken, gelecekte altının alım ve bulundurulmasının yasaklanacağına dair öngörülerde bulunan Memiş, "Fiziki altın sahibi olan son nesil sizsiniz. Fiziki altınlarınıza sahip çıkın. Çocuklarınız, sizin altınlarınızı sadece düğün fotoğraflarınızda görebilecek. Gelecekte fiziki altınlar müzelerde sergilenecek. Büyük bir savaş ya da resetleme sürecinde altının satışı ve bulundurulması yasaklanabilir" ifadelerini kullandı.

"ALTIN MADENLERİ 2050’DE TÜKENECEK"

Dünyada altın rezervlerinin sınırlı olduğunu hatırlatan Memiş, yer altındaki altın madenlerinin 2050 yılı itibarıyla tükeneceğini ifade etti. Finans analisti Memiş, "Altın, sınırlı bir varlık. Yer altındaki altın madenlerinin 2050 yılında tükeneceği öngörülüyor. Bu nedenle altın, her zaman değerli kalacak. Bir gün insanlar, bankada altını olanlardan satın almak için yüksek bedeller teklif edecek. Bu yüzden fiziki altın yatırımında kalmayı tercih edenler için bu durum büyük önem taşıyor." dedi. Son olarak Memiş, yaptığı değerlendirmelerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını özellikle vurguladı ve piyasaları yakından takip etmenin önemine dikkat çekti.