Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 Mayıs 2025 altın fiyatları

Geçtiğimiz haftadan beri düşüş yaşayan altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın şu sıralar 4.164,78 lira, çeyrek altın ise 6.911,00 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 22 Mayıs 2025 altın fiyatları...

Sert düşüşler yaşayan altın fiyatları jeopolitik gelişmeler, ABD’deki belirsizlik ve doların zayıflamasıyla birlikte son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 130 bin lira, en yüksek 4 milyon 185 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,7 artışla 4 milyon 178 bin lira oldu.

Serbest piyasada ise gram altın 4.164,78 TL'den, çeyrek altın ise 6.911,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 22 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

22 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.164,33

Satış 4.164,78

22 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.839,00

Satış 6.911,00

22 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.677,00

Satış 13.821,00

22 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.271,00

Satış 27.514,00

22 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.335,19

Satış 3.335,56