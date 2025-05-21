Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Altın sert düştü! Uzmanlardan yatırımcıya kritik uyarı

Küresel ekonomideki son gelişmeler altın yatırımcısının kafasını karıştırdı. Fiyatlardaki düşüş endişeye yol açsa da uzmanlar sakin olunması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar "Fiyat düştü diye paniklemeyin. Bu dönem stratejik yatırım fırsatı olabilir" uyarısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 14:41

Son haftalarda gram altının 4 bin TL seviyelerine kadar düşmesi, yatırımcıları tedirgin etti. 2024’ün son çeyreğinde tarihi zirveleri gören altın, 2025'in ilk yarısında küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle düşüşe geçti. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarındaki sıkı duruşu, dolar talebindeki artış ve jeopolitik risklerin azalması, bu geri çekilmenin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Ancak uzmanlara göre bu düşüş, paniğe kapılmak yerine yeni bir yatırım stratejisi oluşturmak için önemli bir fırsat sunuyor.

Altın sert düştü! Uzmanlardan yatırımcıya kritik uyarı

"DÜŞÜŞ DÖNEMLERİ FIRSATA ÇEVRİLEBİLİR"

Demaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, altın piyasasında yaşanan dalgalanmaların, kısa vadeli değil uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Kitiş’e göre yatırımda en büyük başarı, fiyatların en düşük olduğu noktadan almak değil, doğru zamanda doğru pozisyonu değerlendirebilmekten geçiyor.

Kitiş, "Altın fiyatlarının düşmesi, yatırımcıyı paniğe değil stratejiye yönlendirmeli. Yatırımda asıl başarı, düşük fiyatlardan alım yapmak değil, doğru zamanda pozisyonu değerlendirmektir. Bilinçli yatırımcı bu dönemleri fırsata çevirir.

Yatırımcıların en sık yaptığı hata, fiyatlar geri geldiğinde altınlarını hızla elden çıkarmak oluyor. Oysa dalgalı dönemler, düzenli alım yapan yatırımcılar için maliyet avantajı oluşturuyor. Piyasada ‘cost averaging' olarak bilinen yöntemle fiyatlar düşerken düzenli alım yapılırsa ortalama maliyet düşer ve yükseliş döneminde daha yüksek getiri sağlanır" ifadelerini kullandı.

Altın sert düştü! Uzmanlardan yatırımcıya kritik uyarı

VERİLERE BAKARAK YATIRIM KARARI ALINMALI

Altın piyasasında başarılı olmanın yolu, duygularla değil ekonomik göstergelerle hareket etmekten geçiyor. Cumhur Kitiş, ABD tahvil faizleri, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurguluyor. Bu nedenle yatırımcıların sadece fiyatlara odaklanmak yerine, genel ekonomik tabloyu ve küresel piyasaların yönünü dikkate almaları gerektiğini belirtiyor.

Altın sert düştü! Uzmanlardan yatırımcıya kritik uyarı

ALTIN, SADECE BİR YATIRIM ARACI DEĞİL, GÜVENLİK KALKANI

Kitiş, “Ayrıca yatırımcılar, kaynağı belirsiz altın alımlarından kaçınmalı ve güvenilir e-ticaret platformları ile kuyumculuk belgesi olan firmaları tercih etmeliler. Pek çok yatırımcı için altın yalnızca kazanç aracı değil, aynı zamanda finansal riskleri dengeleyecek bir ‘güvenlik yastığı' işlevi de görüyor. Portföylerin en az yüzde 10-20'sinin altın veya benzeri güvenli varlıklardan oluşması gerekiyor. Altın fiyatlarının düşüşe geçtiği dönemlerde bilinçli hareket eden yatırımcılar, duygusal değil stratejik kararlar alarak uzun vadede kazanç sağlayabiliyor. Bu sebeple piyasayı izlerken sadece fiyata değil, ekonominin genel yönüne ve yatırım davranışlarına da dikkat edilmeli" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İsa Karakaş düzenleme için net tarih verdi
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı: Net rakam verdi
SSK, Bağkur ve memur emekli maaşını tek tek hesapladı! İşte emekli ve memur maaş artış oranları
ETİKETLER
#Altının Fiyatı
#Altın Yatırımı
#Altın Yatırım
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.