SSK, Bağkur ve memur emekli maaşını tek tek hesapladı! İşte emekli ve memur maaş artış oranları

Temmuz ayı yaklaşırken memur ve emeklilerin maaş zammı heyecanı artıyor. Milyonlarca kişinin gözü Temmuz zammına çevrilmiş durumda. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, memur ve emeklilere yapılacak olası zam oranlarını hesapladı. İşte Yılmaz’ın tahminlerine göre zam senaryoları…

Temmuz ayına sayılı günler kala milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, TGRT Haber'de katıldığı Bilmedikleriniz programında, zam oranlarına dair yaptığı hesaplamaları paylaştı. Peki, Temmuz'da kim ne kadar zam alacak? İşte detaylar…

ENFLASYON TAHMİNİ: YÜZDE 17-18 ARASINDA

Yılmaz’ın değerlendirmesine göre, 2025’in ilk 6 ayında enflasyon oranı yüzde 17 ile 18 arasında şekillenebilir. Ocak-Nisan dönemi için kesinleşen enflasyon oranı şu an yüzde 13,36. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre ise Mayıs'ta yüzde 2,36 ve Haziran’da yüzde 1,77 enflasyon bekleniyor. Bu tahminler doğrultusunda, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 18,09’a ulaşabilir.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAM ORANLARI

Yılmaz’ın yaptığı hesaplamalara göre, yüzde 18,09’luk zamla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz maaşları şu şekilde olabilir:

Bağ-Kur (Esnaf):

Güncel maaş: 14.694 TL

Kesinleşen: 16.657 TL

Temmuz tahmini: 17.350 TL

Bağ-Kur (Tarım):

Güncel maaş: 11.678 TL

Kesinleşen: 13.238 TL

Temmuz tahmini: 13.790 TL

SSK 2000 Öncesi Emekli:

Güncel maaş: 10.173 TL

Kesinleşen: 11.532 TL

Temmuz tahmini: 12.013 TL

SSK 2000 Sonrası Emekli:

Güncel maaş: 16.411 TL

Kesinleşen: 18.603 TL

Temmuz tahmini: 19.379 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

En düşük emekli maaşı şu an 14.469 TL seviyesinde. Ancak kök aylığı 12.246 TL’nin altında olanlar için sıfır zam riski olmuştu. Geçmişte uygulanan benzer politikalara dayanarak, bu maaşın da yüzde 18,09 oranında artarak yaklaşık 17.086 TL’ye çıkarılması muhtemel. Ancak bunun için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM ORANLARI

Memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammını da içeriyor. 2025’in ilk yarısında yüzde 6’lık zam alınmışken, Temmuz’da yüzde 5'lik ek zam ile birlikte toplam zam oranı yüzde 16,98’e ulaşabilir.

İşte memurlar ve memur emeklileri için Temmuz tahminleri:

Memur Emeklisi:

Güncel maaş: 19.615 TL

Kesinleşen: 22.026 TL

Temmuz tahmini: 22.945 TL

Memur (Evli):

Güncel maaş: 43.729 TL

Kesinleşen: 49.103 TL

Temmuz tahmini: 51.154 TL

Memur (Bekar):

Güncel maaş: 40.417 TL

Kesinleşen: 45.384 TL

Temmuz tahmini: 47.279 TL

Merkez Bankası Anketi Neden Önemli?

Yılmaz, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine büyük önem atfediyor. Bu anketler, alanında uzman yaklaşık 70 kişilik bir kadro tarafından hazırlanıyor ve geçmiş dönemlerde yalnızca 2-3 puanlık yanılmalarla gerçekleştiği gözlemlenmiş. Bu da Temmuz zammı için yapılan tahminlerin yüksek isabet oranına sahip olduğunu gösteriyor.

Yılmaz’ın değerlendirmesine göre, 2025’in Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 17 ila 18 bandında olacak. Özellikle memurlar için toplu sözleşme farkıyla birlikte bu oran yüzde 16,98’e kadar çıkabilecek. Nihai rakamlar ise TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verisini açıklamasıyla kesinleşecek.