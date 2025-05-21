Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

SSK, Bağkur ve memur emekli maaşını tek tek hesapladı! İşte emekli ve memur maaş artış oranları

Temmuz ayı yaklaşırken memur ve emeklilerin maaş zammı heyecanı artıyor. Milyonlarca kişinin gözü Temmuz zammına çevrilmiş durumda. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, memur ve emeklilere yapılacak olası zam oranlarını hesapladı. İşte Yılmaz’ın tahminlerine göre zam senaryoları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 12:54

Temmuz ayına sayılı günler kala milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, TGRT Haber'de katıldığı Bilmedikleriniz programında, zam oranlarına dair yaptığı hesaplamaları paylaştı. Peki, Temmuz'da kim ne kadar zam alacak? İşte detaylar…

ENFLASYON TAHMİNİ: YÜZDE 17-18 ARASINDA

Yılmaz’ın değerlendirmesine göre, 2025’in ilk 6 ayında enflasyon oranı yüzde 17 ile 18 arasında şekillenebilir. Ocak-Nisan dönemi için kesinleşen enflasyon oranı şu an yüzde 13,36. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre ise Mayıs'ta yüzde 2,36 ve Haziran’da yüzde 1,77 enflasyon bekleniyor. Bu tahminler doğrultusunda, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 18,09’a ulaşabilir.

SSK, Bağkur ve memur emekli maaşını tek tek hesapladı! İşte emekli ve memur maaş artış oranları

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAM ORANLARI

Yılmaz’ın yaptığı hesaplamalara göre, yüzde 18,09’luk zamla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz maaşları şu şekilde olabilir:

Bağ-Kur (Esnaf):
Güncel maaş: 14.694 TL
Kesinleşen: 16.657 TL
Temmuz tahmini: 17.350 TL

Bağ-Kur (Tarım):
Güncel maaş: 11.678 TL
Kesinleşen: 13.238 TL
Temmuz tahmini: 13.790 TL

SSK, Bağkur ve memur emekli maaşını tek tek hesapladı! İşte emekli ve memur maaş artış oranları

SSK 2000 Öncesi Emekli:
Güncel maaş: 10.173 TL
Kesinleşen: 11.532 TL
Temmuz tahmini: 12.013 TL

SSK 2000 Sonrası Emekli:
Güncel maaş: 16.411 TL
Kesinleşen: 18.603 TL
Temmuz tahmini: 19.379 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

En düşük emekli maaşı şu an 14.469 TL seviyesinde. Ancak kök aylığı 12.246 TL’nin altında olanlar için sıfır zam riski olmuştu. Geçmişte uygulanan benzer politikalara dayanarak, bu maaşın da yüzde 18,09 oranında artarak yaklaşık 17.086 TL’ye çıkarılması muhtemel. Ancak bunun için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

SSK, Bağkur ve memur emekli maaşını tek tek hesapladı! İşte emekli ve memur maaş artış oranları

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM ORANLARI

Memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammını da içeriyor. 2025’in ilk yarısında yüzde 6’lık zam alınmışken, Temmuz’da yüzde 5'lik ek zam ile birlikte toplam zam oranı yüzde 16,98’e ulaşabilir.

İşte memurlar ve memur emeklileri için Temmuz tahminleri:

Memur Emeklisi:
Güncel maaş: 19.615 TL
Kesinleşen: 22.026 TL
Temmuz tahmini: 22.945 TL

Memur (Evli):
Güncel maaş: 43.729 TL
Kesinleşen: 49.103 TL
Temmuz tahmini: 51.154 TL

Memur (Bekar):
Güncel maaş: 40.417 TL
Kesinleşen: 45.384 TL
Temmuz tahmini: 47.279 TL

SSK, Bağkur ve memur emekli maaşını tek tek hesapladı! İşte emekli ve memur maaş artış oranları

Merkez Bankası Anketi Neden Önemli?

Yılmaz, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine büyük önem atfediyor. Bu anketler, alanında uzman yaklaşık 70 kişilik bir kadro tarafından hazırlanıyor ve geçmiş dönemlerde yalnızca 2-3 puanlık yanılmalarla gerçekleştiği gözlemlenmiş. Bu da Temmuz zammı için yapılan tahminlerin yüksek isabet oranına sahip olduğunu gösteriyor.

Yılmaz’ın değerlendirmesine göre, 2025’in Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 17 ila 18 bandında olacak. Özellikle memurlar için toplu sözleşme farkıyla birlikte bu oran yüzde 16,98’e kadar çıkabilecek. Nihai rakamlar ise TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verisini açıklamasıyla kesinleşecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı: Net rakam verdi
Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İsa Karakaş düzenleme için net tarih verdi
ETİKETLER
#emekli zammı
#memur zammı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.