En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı: Net rakam verdi

Temmuz ayına az bir zaman kala milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaş zammına çevrildi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, TÜİK’in açıkladığı ve piyasa katılımcıları anketindeki verileri dikkate alarak yaptığı hesaplamalar doğrultusunda en düşük emekli maaşı için tahminini açıkladı.

Milyonlarca emekli ve memurun gözünü çevirdiği temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz ayında emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri ve piyasa beklentilerine göre netleşmeye başladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 18.09, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 16.97 oranında artış öngörüldüğünü ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Erdursun, mevcut durumda 14.469 TL olan en düşük emekli maaşının, Temmuz zammı sonrasında yaklaşık olarak 17.086 TL'ye yükselebileceğini belirtti.

MEMUR EMEKLİLERİNE GÖRE DAHA YÜKSEK ARTIŞ SSK VE BAĞ-KUR’DA

Memur ve memur emeklileri için öngörülen artış oranı yüzde 16.97 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oranın yüzde 18.09 olacağı tahmin ediliyor. Erdursun, memur emeklilerinin zam oranının daha düşük kalacağına dikkat çekti.

REFAH PAYI VEYA SEYYANEN ZAM

Artan enflasyonla birlikte emeklilerin alım gücündeki azalma, refah payı veya seyyanen zam beklentilerini artırıyor. Erdursun, bu konuda yaptığı açıklamada, "Gelemez diyemem fakat seyyanen zammın yapılacağını düşünmüyorum. Sadece enflasyon farkının verileceği, başka bir farkın verilmeyeceğini öngörüyorum. Maaşların değerine kavuşması için en azından seyyanen zam verilmeli. Ancak, hükümetin izlediği ekonomik programın içinde seyyanen zammın veya refah payının gündemlerinde olmadığını görüyorum" ifadesini kullandı.