Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte 10 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Hafta boyu düşüş yaşayan altın fiyatları ABD Başkanı Trump'ın 75'den fazla ülkeye yönelik ek gümrük tarifelerini 90 günlüğüne askıya aldığını açıklamasıyla birlikte yükselişe geçti. Gram altın güne 3.816,19 lira seviyesinden başladı. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 10 Nisan 2025 altın fiyatları...

Piyasalar ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Trump son olarak Çin’e yönelik tarifeleri yüzde 125’e çıkarırken, kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75’den fazla ülke için ek gümrük tarifelerini 90 gün askıya aldığını duyurdu. Bu açıklamayla birlikte altın yükselişe geçti.

Serbest piyasada gram altın 3.816,19 TL'den, çeyrek altın ise 6.435,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 10 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

10 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.815,72

Satış 3.816,19

10 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.366,00

Satış 6.435,00

10 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 12.742,00

Satış 12.876,00

10 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 25.405,00

Satış 25.634,00

10 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.125,39

Satış 3.125,77