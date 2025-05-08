Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte 8 Mayıs 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Piyasaların merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 4,25–4,50 aralığında sabit tuttu. Kararın ardından altın fiyatları yeni güne hareketli başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 8 Mayıs 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları Pakistan-Hindistan arasında çıkan gerginlik ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından hareketliliğini sürdürüyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 250 bin lira, en yüksek 4 milyon 275 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,4 artışla 4 milyon 260 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.222,35 TL'den, çeyrek altın ise 7.012,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 8 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

8 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.221,80

Satış 4.222,35

8 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.951,00

Satış 7.012,00

8 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.902,00

Satış 14.025,00

8 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.718,00

Satış 27.921,00

8 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.392,70

Satış 3.393,08