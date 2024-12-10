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Altın fiyatları yükselişte! İşte 10 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Aralık 2024 07:20 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 07:47

Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra siyasi belirsizlikler ve jeopolitik riskler altın fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. Altın fiyatları haftanın ikinci gününe yükselişle başladı. İşte 10 Aralık 2024 altın fiyatları...

ABD​ Merkez Bankası'nın faizlerde indirime gideceği beklentisi altın​ fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor.  Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 675 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 3 milyon 30 bin lira oldu.

Altın fiyatları yükselişte! İşte 10 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 1. Resim

Serbest piyasada gram altın 2.990,52 TL'den, çeyrek altın ise 4.974,00 TL seviyesinden işlem görüyor.  İşte 10 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

10 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.989,91

Satış 2.990,52

Altın fiyatları yükselişte! İşte 10 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 2. Resim

10 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.909,00

Satış 4.974,00

10 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.849,00

Satış 9.946,00

Altın fiyatları yükselişte! İşte 10 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 3. Resim

10 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.636,00

Satış 19.814,00

10 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.672,26

Satış 2.672,65

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Kaynak: tgrthaber.com
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