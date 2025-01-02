Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın 3 bin lira sınırında! İşte 2 Ocak 2025 altın fiyatları...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ocak 2025 07:10 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 07:10
Altın fiyatları yeni yılın ilk işlem gününe hareketli başladı. Gram altın şu sıralar 2 bin 995 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Altınfiyatları 2025'e yükselişle başladı. 2024'ün son günlerinde durgun seyreden gram altın yeni yılın ilk işlem gününe 3 bin lira sınırına yaklaştı.
Serbest piyasada gram altın 2.995,26 TL'den, çeyrek altın ise 4.987,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 2 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
2 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.994,84
Satış 2.995,26
2 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.853,00
Satış 4.987,00
2 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 9.767,00
Satış 9.975,00
2 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.474,00
Satış 19.874,00
2 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.632,41
Satış 2.632,81
Kaynak: tgrthaber.com