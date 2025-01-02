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Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın 3 bin lira sınırında! İşte 2 Ocak 2025 altın fiyatları...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ocak 2025 07:10 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 07:10

Altın fiyatları yeni yılın ilk işlem gününe hareketli başladı. Gram altın şu sıralar 2 bin 995 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

Altınfiyatları2025​'e yükselişle başladı. 2024'ün son günlerinde durgun seyreden gram altın​ yeni yılın ilk işlem gününe 3 bin lira sınırına yaklaştı.

Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın 3 bin lira sınırında! İşte 2 Ocak 2025 altın fiyatları... - 1. Resim

Serbest piyasada gram altın 2.995,26 TL'den, çeyrek altın ise 4.987,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 2 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

2 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.994,84

Satış 2.995,26

Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın 3 bin lira sınırında! İşte 2 Ocak 2025 altın fiyatları... - 2. Resim

2 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.853,00

Satış 4.987,00

2 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 9.767,00

Satış 9.975,00

Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın 3 bin lira sınırında! İşte 2 Ocak 2025 altın fiyatları... - 3. Resim

2 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.474,00

Satış 19.874,00

2 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.632,41

Satış 2.632,81

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Kaynak: tgrthaber.com
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