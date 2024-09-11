Altın fiyatları yükseliyor! İşte 11 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları

11 Eylül 2024 07:19 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 08:20

Hafta başından beri düşüş gösteren altın fiyatları bugüne yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 11 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları...

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Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 514 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 azalarak 2 milyon 791 bin liraya geriledi.

Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2.758,45 TL'den, çeyrek altın ise 4.608,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 11 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

11 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.758,06

Satış 2.758,45

11 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.558,00

Satış 4.608,00

11 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.087,00

Satış 9.208,00

11 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.175,00

Satış 18.359,00

11 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.518,83

Satış 2.519,23