Altın fiyatları zincirini kırdı, ralli başladı! FED sinyali verdi: İslam Memiş altın tahminini 'Çok önemli' diyerek açıkladı
Tüm dünya piyasaları dün akşam açıklanan FED faiz kararına kilitlendi. ABD Merkez Bankası beklentileri boşa çıkarmadı ve politika faizini yüzde 5,25 ile yüzde 5,5 arasında sabit tuttu. Piyasalara asıl yön veren ise FED Başkanı Powell’in güvercin açıklamaları oldu. Altın fiyatları Orta Doğu’daki gelişmelerin de etkisiyle perşembe günü iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Altında her ay rekor gelecek" dedi.
ABD Merkez Bankası FED dün akşam faiz oranlarını sabit bıraktığını duyurdu. Kararın ardından açıklama yapan Jerome Powell, “Faiz oranlarını düşürmek için uygun noktaya yaklaşıldı” ifadeleri ile eylül ayında yapılacak indirimlere yeşil ışık yaktı. Dünya piyasalarının yakından izlediği gelişmelerle ons altın ve gram altın için tahminler değişti.
POWELL’DAN GÜVERCİN MESAJLAR
Altın, fiyatları Powell yüzde 2’lik enflasyon hedefi için ilerleme kaydedildiğini vurgulamasıyla 3 günlük yükseliş serisine başladı. Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) genel düşüncesinin "politika faizini düşürmenin uygun olacağı noktaya yaklaşıldığı" yönünde olduğunu aktardı.
Powell, "Ekonominin nasıl gelişeceğine bağlı olarak, sıfır faiz indiriminden birkaç faiz indirimine kadar senaryo hayal edebiliyorum” dedi. İşte bu açıklamalar piyasalarda olumlu rüzgarların esmesini sağladı.
ALTIN RALLİSİ
FED tarafından faiz indirimleri ve istihdam piyasası için yapılan açıklamalar altın rallisini destekledi. ABD dolarının zayıflaması ve Hamas lideri Haniye’nin Tahran’da suikaste uğraması altın fiyatlarını destekledi. Ons altın 2 bin 484 dolara çıktı. Uzmanlar hızlı bir rallinin yaşanması halinde kısa bir düzeltmenin gelebileceğinin altını çizdi.
ALTIN FİYATI 2 BİN 500 DOLARA ULAŞABİLİR
Altın, 17 Temmuz'da görülen 2.483,60 dolarlık rekor yüksek seviyenin sadece 38 dolar altında kaldı. Reuters’ta yer alan habere göre, Wing Fung Precious Metals'ın işlem sorumlusu Peter Fung, "Altın trendi yükselişte kalmaya devam ediyor ve Fed'in faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte fiyatlar bu yıl 2.500 dolara ulaşabilir" dedi.
GRAM ALTIN NASIL ETKİLENECEK?
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası gözler altın fiyatlarına çevrildi. Gram altın perşembe günü açılışı 2 bin 600 TL seviyelerinden başladı. Gram altın son olarak 17 Temmuz 2024 tarihinde 2 bin 642 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Son rekorunun altında kalmasına rağmen yükselişini sürdürüyor.
HER AY YENİ BİR REKOR GELECEK
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber ekranlarında FED kararını değerlendirerek "Fed'in Eylül ayı itibariyle faiz indirimlerinin kapısını aralamış oldu. Diğer önemli bir gerekçesi de doların uluslararası değeri. Doların değer kaybı, euronun da değer kaybetmesi bizim için önemli olacak” açıklamasını yaptı.
Memiş, altın için yaptığı değerlendirmesinde “Altın her ay yeni bir rekora doğru gidebilir gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.