Altın fiyatları zirveyi zorluyor! İşte 22 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

22 Kasım 2024 07:20 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 07:36

ABD Başkanlık seçimlerinin ardından hızlı bir şekilde düşen altın fiyatları Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yükselişe geçti. Gram altın, çeyrek altında son durum... İşte 22 Kasım 2024 altın fiyatları...

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası politika faizini kasım ayında beklentiler doğrultusunda yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Bu kararın ardından altın​ fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Serbest piyasada gram altın​ 2.982,80 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.179,00TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik​ ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 22 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

22 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.982,47

Satış 2.982,80

22 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.077,00

Satış 5.179,00

22 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 10.154,00

Satış 10.328,00

22 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.248,00

Satış 20.594,00

22 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.685,56

Satış 2.685,82