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 | Bengü Sarıkuş

Altın fiyatlarına bayram dopingi!

2025 Kurban bayramı tatili öncesi altın fiyatları yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 220 bin liraya çıktı.

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Altın fiyatlarına bayram dopingi!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 16:49

Altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor. Altın piyasası dahilinde en düşük 4 milyon 220 bin lira, en yüksek 4 milyon 233 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 220 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 216 bin 500 liradan tamamlamıştı.

Altın fiyatlarına bayram dopingi!

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın için toplam işlem hacmi 1 milyar 585 milyon 908 bin 30,92 lira, işlem miktarı ise 375,12 kilogram oldu. Diğer kıymetli metallerde işlem yapılmadı.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 1 MİLYAR 585 MİLYONU GEÇTİ

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 585 milyon 908 bin 30,92 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Halkbank, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altın fiyatlarına bayram dopingi!

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